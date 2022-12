Darts-WM: Umstrittene Teilnahme? Fallon Sherrock wehrt sich gegen Kritik

Fallon Sherrock hat die Kritik an ihrer umstrittenen Teilnahme an der Darts-WM zurückgewiesen. Außerdem sprach die 28-jährige Engländerin über die Veränderungen, die durch ihren ersten Sieg im Ally Pally ausgelöst wurden.

"Warum sollte ich ihn nicht verdient haben?", antwortete Sherrock in der Bild am Sonntag auf die Frage, ob ihr WM-Startplatz überhaupt berechtigt sei. Der Hintergrund: Die "Queen of the Palace" hatte sich sportlich hinter Lisa Ashton und Beau Greaves nicht qualifiziert.

Erst eine Woche vor der Auslosung verkündete der Weltverband PDC ihre Teilnahmeberechtigung mit der Begründung, dass sie im Juli das Women's World Matchplay gewann. Das sorgte für viel Ärger. Der Professional Darts Corporation wurde vorgeworfen, ihr weibliches Zugpferd aus kommerziellen Gründen mit allen Mitteln dabei haben zu wollen.

"Ich habe absolut nichts gegen Fallon und sie kann auch nichts dagegen tun, aber diese Einladung ist natürlich lächerlich, zumal sie so spät angekündigt wurde", meckerte beispielsweise der niederländische Profi Vincent van der Voort: "Nun ja, die PDC macht viele Dinge falsch, aber niemand traut sich, etwas darüber zu sagen, außer ich. Ich verstehe auch die anderen Spieler, die ihre Zukunft nicht riskieren wollen, aber das ist mir selbst egal."

Für Sherrock selbst spiele es "keine Rolle, was diese Leute sagen. Ich habe ein Major-Turnier vor TV-Kameras gewonnen. Ja, es war ein reines Frauen-Turnier, aber es war trotzdem ein großer Wettbewerb. Jeder andere Major-Sieger darf doch auch bei der WM starten. Man kann also sagen, was man will: Es ist verdient, dass ich teilnehmen darf."

Sie bekomme natürlich mit, wie andere Leute über sie reden, erklärte die Frau aus Milton Keynes: "Ich glaube, dass sie nicht realisieren, was sie da tun. Aber am Ende interessieren mich diese ganzen Kontroversen nicht wirklich. Es ändert sich ohnehin nichts, wenn man sich damit beschäftigt, das habe ich in den letzten Jahren gelernt."

Fallon Sherrock: "Die Darts-Welt hat sich über Nacht geändert"

Sherrock ist seit 2020 die erste Frau, die ein Match bei einer "Männer"-Darts-WM gewonnen hat (gegen Ted Evetts). Insgesamt ist sie zum dritten Mal beim größten Darts-Turnier des Jahres in London dabei.

"Die ganze Darts-Welt hat sich nach meinem ersten Sieg über Nacht geändert. Dadurch wollten mehr Menschen Darts spielen, Stereotype wurden aufgelöst. Natürlich bekomme ich auch die negativen Aspekte mit. Das macht mir aber nichts aus, wenn ich weiß, dass ich helfe, den Sport wachsen zu lassen. In ein paar Jahren kann ich zurückblicken und sehen, was ich geschafft habe. Und ich werde immer in den Rekordlisten stehen", so Sherrock.

Die Engländerin greift am Dienstag ins Geschehen ein. Ihr Gegner in der ersten Runde ist ihr Landsmann Ricky Evans.

