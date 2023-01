Das Viertelfinale der Darts-WM wird heute mit dem Duell zwischen Dimitri Van den Bergh und Jonny Clayton eröffnet. Hier könnt Ihr das Match im Liveticker verfolgen!

Bevor am Abend Gabriel Clemens als erster Deutscher der Geschichte in das Viertelfinale einer Darts-WM eingreift, steht in der frühen Session erst einmal das Matchup Dimitri Van den Bergh vs. Jonny Clayton an. Mit unserem Ticker halten wir Euch hier immer auf dem Laufenden!

Darts WM - Dimitri Van den Bergh vs. Jonny Clayton: Viertelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Van den Bergh hat sich in der vierten Runde locker mit 4:0 gegen Kim Huybrechts durchgesetzt. Sein Viertelfinalgegner allerdings wird eine andere Hausnummer: Jonny Clayton ist die aktuelle Nummer Sieben der Welt. Der Waliser sicherte sich sein Ticket mit einem knappen 4:3 über Josh Rock. Entscheiden wird sich das Duell heute im Best-of-Nine.

Vor Beginn: Wie alle Matches der Weltmeisterschaft findet auch dieses im Ally Pally in London statt. Da es das erste Duell der Nachmittagssession ist, könnt Ihr Euch auf einen pünktlichen Start um 13.30 Uhr einstellen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Viertelfinale der Darts-WM zwischen Dimitri Van den Bergh und Johnny Clayton.

© getty Dimitri Van den Bergh ist gegen Kim Huybrechts ins Viertelfinale eingezogen.

Darts WM - Dimitri Van den Bergh vs. Jonny Clayton: Viertelfinale heute im TV und Livestream

Gleich zwei Anbieter kümmern sich um die Übertragung der Darts-WM: Sport1 und DAZN. Sport1 zeigt beide Sessions live und in voller Länge, eine halbe Stunde vor dem Match zwischen Van den Bergh und Clayton beginnt die Vorberichterstattung. Sowohl im TV als auch via Livestream ist das Angebot des Privatsenders kostenfrei.

Das Programm von DAZN mit Kommentator Elmar Paulke und Experte Max Hopp ist zwar nicht gratis, dafür ist beim Streamingdienst noch eine Menge mehr Sport inkludiert: Fußball (u.a. Champions League, Bundesliga), NFL, NBA, Tennis, Wintersport, Kampfsport (UFC, Boxen, WWE) - hier werdet Ihr fündig. Ein Monatsabo kostet 29,99 Euro monatlich, ein Jahresabo 24,99 Euro monatlich.

Darts WM 2023: Der Zeitplan