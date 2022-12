Mensur Suljovic trifft heute bei der Darts-Weltmeisterschaft auf Michael van Gerwen. Die Partie der 3. Runde wird hier live getickert.

Darts WM - Michael van Gerwen vs. Mensur Suljovic: 3. Runde heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Österreicher Suljovic hat heute eine Mammutaufgabe vor sich. Er muss nämlich gegen den dreifachen Weltmeister und die aktuelle Nummer drei der PDC Order of Merit, gegen Michael van Gerwen, ran. Wie van Gerwen ist auch Suljovic als Top-32-Spieler erst in der zweiten Runde in den Wettbewerb eingestiegen, beide haben also erst ein WM-Spiel gespielt. Suljovic bezwang Mike De Decker mit 3:0, van Gerwen setzte sich ebenfalls mit 3:0 gegen Lewy Williams durch.

Vor Beginn: Wie alle anderen WM-Spiele findet auch das zwischen van Gerwen und Suljovic im Londoner Ally Pally statt. Es ist das zweite Duell der Abendsession und geht um ca. 21.25 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Drittrundenspiel bei der Darts-Weltmeisterschaft 2023 zwischen Michael van Gerwen und Mensur Suljovic.

© getty Michael van Gerwen ist der Favorit gegen Mensur Suljovic.

Darts WM - Michael van Gerwen vs. Mensur Suljovic: 3. Runde heute im TV und Livestream

Auch heute kümmern sich zwei Anbieter um die Übertragung des WM-Spieltags, somit auch um Michael van Gerwen gegen Mensur Suljovic. Sport1 zeigt das Duell im Free-TV und im kostenlosen Livestream.

DAZN überträgt ebenfalls das Spiel live und in voller Länge. Anders als bei Sport1 ist der Zugang zum DAZN-Angebot mit einer Kostenbarriere versperrt. Ein Abonnement, das im Monat 29,99 Euro und im Jahr 274,99 Euro kostet, schaltet diesen frei.

Darts WM: Die heutigen Matches im Überblick

Session Spieler 1 Spieler 2 Nachmittagssession (ab 13.30 Uhr) Ryan Searle José de Sousa Nachmittagssession Danny Noppert Alan Soutar Nachmittagssession Gary Anderson Chris Dobey Abendsession (ab 20 Uhr) Joe Cullen Damon Heta Abendsession Michael van Gerwen Mensur Suljovic Abendsession Michael Smith Martin Schindler