Im zweiten Viertelfinalmatch des Tages stehen sich heute Michael Smith und Stephen Bunting gegenüber. Ihr wollt die Darts-WM live verfolgen? Mit unserem Ticker bleibt Ihr auf dem aktuellen Stand.

Nummer drei gegen Nummer 24 der Welt: Michael Smith trifft im Viertelfinale der Darts-WM auf Stephen Bunting. Wir tickern das gesamte Duell hier live mit.

Darts WM - Michael Smith vs. Stephen Bunting: Viertelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Favoritenrolle hat heute Michael Smith inne. Der Engländer ist auf der PDC Order of Merit auf Rang drei, in Runde vier hatte er gegen Joe Cullen (4:1) keine Probleme. Stephen Bunting ging's ähnlich, auch er setzte sich in fünf Sets gegen seinen Gegner Luke Humphries durch. Ein Best-of-Nine ist angesagt.

Vor Beginn: Das Match wird im Londoner Ally Pally stattfinden - gleich im Anschluss an die erste Viertelfinalbegegnung zwischen Dimitri Van den Bergh und Jonny Clayton. Eine genaue Startzeit ist deshalb schwer vorherzusehen, Ihr könnt Euch aber auf ungefähr 15.30 Uhr einstellen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Viertelfinale der Darts-WM zwischen Michael Smith und Stephen Bunting.

Darts WM - Michael Smith vs. Stephen Bunting: Viertelfinale heute im TV und Livestream

Das Viertelfinale der Darts-WM wird in voller Länge bei Sport1 und DAZN übertragen. Bei Sport1 geht es bereits um 13 Uhr mit den Vorberichten los, im Anschluss duellieren sich zunächst Van den Bergh und Clayton, bevor es zum Matchup Michael Smith vs. Stephen Bunting kommt. Insgesamt sind viereinhalb Stunden für Session eins angesetzt, sowohl im TV als auch im kostenlosen Livestream.

DAZN geht ebenfalls pünktlich zum ersten Tagesmatch mit Kommentator Elmar Paulke und Experte Max Hopp auf Sendung. Neben Darts bekommt Ihr beim Streamingdienst ein ganzes Paket an Sport-Events: Fußball, US-Sport, Kampfsport, Wintersport, Motorsport und Tennis sind nur einige der Highlights, die auf Euch warten. Und wie viel müsst Ihr dafür hinblättern? 29,99 Euro monatlich im Monatsabo oder 24,99 Euro monatlich im Jahresabo.

