Der unfairste Spieler des FC Bayern München ist der heimliche Gewinner der Rückrunde

Konrad Laimer entwickelte sich beim FC Bayern in der Rückrunde zum unumstrittenen Stammspieler. Seine Perspektiven sind gut.

Pressekonferenzen vor Champions-League-Spielen sind immer gute Indikatoren für die Relevanz einzelner Spieler. Neben dem Trainer muss jeder Klub auch einen Profi aufs Podest schicken - und wählt dabei traditionell einen der berühmtesten oder wichtigsten. Jedenfalls einen, der im darauffolgenden Spiel sicher auflaufen wird. Insofern war es durchaus ein Statement, dass der FC Bayern vor dem Viertelfinal-Hinspiele gegen Inter Mailand - dem bis dahin größten Spiel der Saison - Konrad Laimer für die Pressekonferenz nominierte.

Seit seiner Ankunft in München 2023 war Laimer zwar stets ein tadelloser Rollen-, aber nicht unbedingt unumstrittener Stammspieler. Das änderte sich in den vergangenen Wochen. Auch (aber nicht nur) aufgrund der angespannten personellen Lage in der Abwehr ist der 27-jährige Österreicher als Rechtsverteidiger aus der Startelf mittlerweile nicht mehr wegzudenken.

Laimer avancierte zum heimlichen Gewinner der Rückrunde, neben den etwas offensichtlicheren Gewinnern: Manuel Neuers jungem Vertreter Jonas Urbig, dem zuverlässigen Ersatz-Innenverteidiger Eric Dier und dem wiedererstarkten Leroy Sané.