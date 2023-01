Darts - "Bist doch kein Idiot": Michael van Gerwen kontert Trampel-Anschuldigungen

Michael van Gerwen hat nach dem Halbfinal-Sieg gegen Dimitri Van den Bergh gereizt auf eine Journalisten-Nachfrage zur Fehde mit seinem Kontrahenten reagiert. Zuvor hatte der Belgier van Gerwen beschuldigt, absichtlich auf der Bühne getrampelt zu haben.

"Was willst du von mir? Du bist doch kein Idiot. Du stellst bewusst diese Fragen, nur um wieder eine Geschichte draus zu machen", polterte van Gerwen in Richtung eines Journalisten der Sun: "Guck doch einmal das Spiel und hör nicht nur hin, wenn mal im Fernsehen was erzählt wird." Er solle sich vor weiteren Fragen "wenigstens informieren".

Medien berichteten, Van den Bergh habe sich bei seiner 0:6-Niederlage daran gestört, dass van Gerwen immer so nah an ihm dran gestanden habe. Der Halbfinal-Sieger hatte nach dem Duell aber klargestellt, dass es bei den Anschuldigungen während der Partie jedoch nicht um den Abstand sondern um die Lautstärke seiner Schritte gegangen sei, er hätte getrampelt, so der Vorwurf.

Doch auch das hatte van Gerwen eiskalt gekontert: "War doch klar, dass er klagt. Würde ich auch machen, wenn ich so spielen würde, wie er heute", schoss er in Richtung Van den Bergh. Auf eine weitere Nachfrage des Sun-Journalisten zu diesem Thema antwortete er zunächst sarkastisch.

Auf Einschalten des PDC-Pressesprechers erklärte er dann nochmal: "Guck meine letzten 100 Spiele, da wirst du keinen Unterschied bei mir sehen. Wenn ich getrampelt hätte, hätte ich es dir schon gesagt." Dann schloss er die Pressekonferenz mit einem ausdrucksvollen "Mich interessiert das einen Scheißdreck."