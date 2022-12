Florian Hempel kriegt es heute in der zweiten Runde der Darts-Weltmeisterschaft mit dem Engländer Luke Humphries zu tun. SPOX tickert die Partie live mit.

In der heutigen zweiten Runde der Darts-Weltmeisterschaft muss der Deutsche Florian Hempel gegen Luke Humphries, gegen die Nummer fünf der Welt antreten. Schafft er die Überraschung? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Darts WM - Luke Humphries vs. Florian Hempel: 2. Runde heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Von den drei Deutschen bei der Darts-WM 2023 haben es alle drei in die zweite Runde geschafft. Hempel sicherte sich sein Ticket mit einem knappen 3:2-Sieg über Keegan Brown. Heute will er nun gegen den nächsten Engländer bestehen. Für Humphries ist es das erste Spiel des Turniers, als Top-32-Spieler der PDC Order of Merit durfte er die erste Runde auslassen und gilt heute als klarer Favorit. Gespielt wird im Best-of-5-Sets-Modus.

Vor Beginn: Das Duell zwischen Humphries und Hempel ist das dritte der Abendsession und geht um ca. 22 Uhr im Londoner Ally Pally los.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Zweitrundenmatch bei der Darts-Weltmeisterschaft zwischen Luke Humphries und Florian Hempel.

© getty Florian Hempel hat mit Luke Humphries in der zweiten Runde der WM einen absoluten Topgegner vor sich.

Darts WM - Luke Humphries vs. Florian Hempel: 2. Runde heute im TV und Livestream

Das Duell lässt sich sowohl bei Sport1 als auch bei DAZN verfolgen. Sport1 bietet den WM-Tag im Free-TV und im kostenlosen Livestream, der auch bei YouTube zu sehen ist, an. DAZN hingegen verlangt für den Zugriff auf sein Angebot ein Abonnement, das monatlich 29,99 Euro oder jährlich 274,99 Euro kostet.

Darts WM: Die heutigen Partien im Überblick

ab 13.30 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Krzysztof Ratajski Danny Jansen Ryan Searle Adam Gawlas Mensur Suljovic Mike De Decker D. van Duijvenbode Karel Sedlacek

ab 20 Uhr: