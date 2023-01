Ein historischer Moment: Als erster Deutscher tritt Gabriel Clemens heute in einem Viertelfinale bei einer Darts-WM an. Sein Gegner ist kein geringerer als Gerwyn Price, die aktuelle Nummer vier der Weltrangliste. Hier könnt Ihr das Spektakel im Liveticker verfolgen.

Kann "Gaga" Clemens gegen Gerwyn Price noch einen draufsetzen und ins Halbfinale der Darts-WM einziehen? Die Antwort bekommt Ihr hier im Liveticker.

Darts WM - Gabriel Clemens vs. Gerwyn Price: Viertelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: "Einfach geil", waren die ersten Worte von Clemens gegenüber Sport1 nach seinem geschichtsträchtigen Einzug in die Runde der letzten Acht bei der Darts-WM. "Gaga" Clemens ist nach seinem Sieg über Alan Soutar (4:1) nicht nur der erste Deutsche, der diese Runde bei einer Weltmeisterschaft erreicht, er ist zudem auf Position 21 in der PDC Order of Merit geklettert - ebenfalls Bestwert. Nun wird Clemens aber alle Hände voll zu tun haben: Gerwyn Price gehört seit Jahren zur absoluten Elite des Sports. Entscheiden wird es sich heute im Best-of-Nine.

Vor Beginn: Clemens muss im ersten Match der Abendsession ran. Bedeutet: Pünktlich um 20.30 Uhr geht es im Ally Pally los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Viertelfinale der Darts-WM zwischen Gabriel Clemens vs. Gerwyn Price.

© getty Gabriel Clemens trifft im Viertelfinale der Darts-WM auf Gerwyn Price.

Darts WM - Gabriel Clemens vs. Gerwyn Price: Viertelfinale heute im TV und Livestream

Darts WM 2023: Der Zeitplan