Darts-WM: Gerwyn Price zieht WM-Boykott in Betracht - und leert Instagram-Account

Gerwyn Price hat nach seinem Aus bei der Darts-WM in London gegen Gabriel Clemens für Verwirrung gesorgt. Nachdem der abgelöste Weltranglistenerste in einer Instagram-Story zunächst mit einem WM-Boykott kokettiert hatte, löschte er sämtliche seiner Inhalte in dem sozialen Netzwerk.

"Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals wieder bei diesem Turnier spielen werde", schrieb der 37-jährige Waliser nur wenige Minuten nach der 1:5-Niederlage im Viertelfinale gegen den Deutschen Gabriel Clemens. "So frustrierend, das ganze Jahr zu spielen, um sich auf dieses eine Turnier vorzubereiten. Das tut richtig weh, dass sie mich nicht haben spielen lassen, aber viel Glück an alle, die noch dabei sind." Kurz darauf löschte er seine Story - genau wie alle anderen Posts auf seinem Instagram-Account. Price folgen in dem sozialen Netzwerk knapp 223.000 Menschen.

Price war gegen Clemens zwar mit 1:0 in Führung gegangen, gab anschließend aber fünf Sätze in Folge ab. Das Publikum im Londoner Alexandra Palace unterstützte in erster Linie den Deutschen lautstark, weshalb sich Price beim Stand von 1:3 riesige Kopfhörer aufsetzte. "Ich hätte gedacht, dass er sie wieder auszieht. Das hat er nicht gemacht. Mein Ziel war nur, den Satz zu gewinnen", sagte Clemens bei DAZN. Nach einem Satz ersetzte Price die Kopfhörer durch Ohrstöpsel.

Price sorgte in der Vergangenheit schon öfter mit Instagram-Posts für Aufsehen. Nach einer Niederlage gegen seinen Landsmann Jonny Clayton beim Premier-League-Spieltag in Rotterdam im März schrieb Price beispielsweise: "Der beste Spieler gewinnt nicht mehr immer. Der Sport ist ruiniert. Gut gemacht."

Wenig später erklärte er: "Ich habe nicht von meinem eigenen Spiel oder von gestern Abend gesprochen, sondern ganz allgemein. Der beste Spieler gewinnt nicht mehr immer, weil der Sport von Nicht-Darts-Fans beeinflusst und diktiert wird." Der äußerst extrovertiert auftretende Price wurde schon oft Opfer von Fan-Verunglimpfungen.