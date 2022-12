Bei der Darts-WM trifft Martin Schindler heute auf Martin Lukeman. Mit unserem Liveticker könnt Ihr Euch hier auf dem Laufenden halten.

Die zweite Runde der Darts-WM findet heute Ihr Ende, unter anderem bekommt es Martin Schindler mit Martin Lukeman zu tun. Wir tickern das gesamte Match hier live mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Darts WM - Martin Schindler vs. Martin Lukeman: 2. Runde heute im Liveticker

Vor Beginn: Wie alle Duelle wird auch das heutige in einem Best-of-5-Sets entschieden. Für Schindler ist es das erste Match bei dieser WM, Lukeman ist am Wochenende durch ein 3:0 über Nobuhiro Yamamoto in die zweite Runde eingezogen. Für Schindler wäre es der erste Sieg bei einer Darts-Weltmeisterschaft.

Vor Beginn: Die beiden Kontrahenten werden heute die Abendsession im Londoner Pally Ally einläuten. Bedeutet: Beginn des Matches ist um 20 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Zweitrundenmatch bei der Darts-WM zwischen Martin Schindler und Martin Lukeman!

© getty Martin Schindler trifft heute auf Martin Lukeman.

Darts WM - Martin Schindler vs. Martin Lukeman: 2. Runde heute im TV und Livestream

Ihr möchtet das Duell zwischen Schindler und Lukeman live und in Farbe sehen? Dann gibt es zwei Optionen: Sport1 und DAZN. Sport1 startet seine Übertragung pünktlich zur Session und kann entweder im Free-TV oder via YouTube verfolgt werden.

Zeitgleich geht auch DAZN auf Sendung, allerdings ist der Streamingdienst kostenpflichtig. Für 29,99 Euro monatlich oder 274,99 Euro jährlich bekommt Ihr Zugriff auf das gesamte Angebot, das unter anderem auch Fußball, US-Sport, Tennis, Kampfsport und Motorsport beinhaltet.

Darts WM mit Martin Schindler heute live: Spiele, Ansetzungen

ab 13.30 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Brendan Dolan Jimmy Hendriks Chris Dobey Martijn Kleermaker Ross Smith Darius Labanauskas Rob Cross Scott Williams

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Darts live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

ab 20 Uhr: