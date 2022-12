NFL Draft 2023: Die voraussichtliche Reihenfolge - wer holt den Top-Pick und was brauchen die Teams?

Während der Großteil der Liga nach 13 Wochen in der laufenden NFL-Saison um die Playoffs kämpft, kristallisiert sich am anderen Ende des Spektrums allmählich eine Draftreihenfolge heraus. SPOX gibt einen Überblick über den aktuellen Stand.

Zudem werfen wir einen Blick darauf, was die Teams mit ihrem Draftkapital anstellen könnten. Wo drückt der Schuh, welcher Mannschaftsteil sollte besonders im Fokus stehen und worauf muss man sonst noch achten mit Blick auf den nächsten Draft? Ein wichtiger Hinweis noch vorweg: Aufgelistet sind erstmal nur die Teams, die aktuell nicht auf einem der Playoff-Spots stehen, da hier die Reihenfolge ohnehin noch nicht absehbar ist, da nach Ausscheiden pro Runde geordnet wird.

© getty 1. Houston Texans (1-10-1) Größte Team-Needs: Quarterback, Wide Receiver, Offensive Tackle Die Texans befinden sich mitten im Neuaufbau und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass sie im vierten Jahr in Serie einen neuen Head Coach präsentieren werden. Das Team ist rein sportlich betrachtet in dieser Saison auch auf dem Papier das schlechteste und hat bis auf ein paar gute Phasen kaum etwas Positives gezeigt. Entsprechend gilt es, den Kader großflächig neu aufzustellen. Die wichtigste Planstelle ist dabei aber unzweifelhaft die Quarterback-Position. Mit dem wahrscheinlichen ersten Pick haben sie dann freie Auswahl, mutmaßlich zwischen Bryce Young (Alabama) und C.J. Stroud (Ohio State).

© getty 2. Chicago Bears (3-10) Größte Team-Needs: Wide Receiver, Offensive Tackle, Edge Rusher Die Bears hatten lichte Momente im Laufe dieser Saison und speziell Quarterback Justin Fields sorgt mit seiner Dynamik und Explosivität immer wieder für Highlights im Spiel der Bears. Doch steht er oft allein auf weiter Flur, weil es an Qualität um ihn herum fehlt. Entsprechend täten ihm bessere Receiver und bessere Offensive Tackle gut. Darüber hinaus muss die Defensive Front neu aufgestellt werden, denn durch die Trades von Robert Quinn und Roquan Smith ging sehr viel Qualität verloren. Immerhin: Die Secondary ist nach dem vergangenen Draft in guter Position für die Zukunft.

© getty 3. Seattle Seahawks (via Denver Broncos: 3-9) Größte Team-Needs: Interior Offensive Line, Defensive Tackle, Linebacker Gab es in der jüngeren Vergangenheit ein größeres Verlustgeschäft in einem Trade als dieses? Die Seahawks gaben Russell Wilson nach Denver ab und bekamen dafür unter anderem den Erstrundenpick 2023 der Broncos, der sehr wahrscheinlich in den Top 10 anzutreffen sein wird. Die Möglichkeiten mit diesem Pick sind endlos. Sollte es wirklich der dritte Pick insgesamt werden, könnte sich ein Trade für noch mehr Chips in der Lotterie anbieten. Zieht man selbst, könnte die Offensive Line innen verbessert werden. Defensiv gilt es, die Linebacker-Position sowie Defensive Tackle ein wenig zu verjüngen. Doch angesichts der starken Leistungen der diesjährigen Rookies scheinen die Seahawks per se schon gut aufgestellt zu sein für die kommenden Jahre.

© getty 4. Detroit Lions (via Los Angeles Rams: 3-9) Größte Team-Needs: Quarterback, Defensive Tackle, Linebacker, Tight End Auch die Rams haben teuer für Quarterback Matthew Stafford bezahlt und zahlen immer noch. Doch anders als die Broncos haben sie mit dem Deal schon einen Lombardi in der Vitrine, was den Schmerz nun in Grenzen hält. Was die Lions angeht, gibt ihnen dieser unerwartet hohe Extrapick zahlreiche Möglichkeiten, sich weiter zu verbessern. Zusammen mit ihrem eigenen Draftpick hätten sie ordentlich Munition, um weiter hoch zu traden, wenn es denn ein neuer Franchise-Quarterback sein soll. Reicht ihnen Jared Goff ein weiteres Jahr, dann sind Verbesserungen auf Linebacker und Defensive Tackle die naheliegendsten Positionen, die man betrachten sollte, nachdem in der jüngeren Vergangenheit schon viele Ressourcen in die Edge-Position sowie die Secondary gesteckt wurden.

© getty 5. Philadelphia Eagles (via New Orleans Saints: 4-9) Größte Team-Needs: Linebacker, Defensive Tackle, Interior Offensive Line Zur Erinnerung: Die Saints haben sich via Trade mit den Eagles einen Extra-Pick 2022 gesichert und damit Offensive Tackle Trevor Penning geholt. Nun zahlen sie den Preis dafür. DIe Eagles, die womöglich als Top-Seed der NFC in die Playoffs einziehen, kommen durch einen damals eher nebensächlich wirkenden Deal wahrscheinlich zu einem unerwartet hohen weiteren Erstrundenpick, mit dem sie ihr ohnehin schon nahezu komplettes Team weiter verbessern können. Die Linebacker-Position kann immer Verstärkung gebrauchen in Philly, das bleibt auch in diesem Jahr so. Zudem macht es absolut Sinn nach Jordan Davis in der Vorsaison nun noch einmal in der Mitte der D-Line auf junges Blut zu setzen, zumal Fletcher Cox nicht jünger wird und schon im Vorjahr mal über einen Rücktritt nachgedacht haben soll.

© getty 6. Carolina Panthers (4-8) Größte Team-Needs: Quarterback, Wide Receiver, Linebacker Das Hauptaugenmerk in Carolina - nachdem man die Frage nach dem künftigen Head Coach beantwortet hat - sollte klar auf dem Aufbau einer neuen Offense liegen. Die kurzfristigen Experimente der vergangenen Jahre mit Leuten wie Sam Darnold, Cam Newton, Baker Mayfield und PJ Walker haben augenscheinlich alle nicht gefruchtet. Entsprechend braucht es dringend einen neuen Quarterback, um den herum ein neues Team geformt werden kann. Alles andere ist erstmal Nebensache. Anschließend kann man dann über die Verbesserung des Receiving Corps um DJ Moore herum reden. Und defensiv könnte gerade auf Linebacker nachgelegt werden.

© getty 7. Jacksonville Jaguars (4-8) Größte Team-Needs: Tight End, Offensive Tackle, Guard Erinnert sich noch jemand? Die Jaguars begannen die Saison mit zwei Siegen aus den ersten drei Partien und sahen aus wie ein Team im Aufschwung nach zahlreichen (teuren) Ergänzungen in der Offseason und einem neuen Coaching Staff. Danach ging es größtenteils steil bergab (fünf Pleiten in Serie) und nun steht man im Grunde da, wo man zuvor schon war - ziemlich weit unten in der Liga. Doch blitzt eben doch immer mal wieder das Potenzial auf, das in diesem Team schlummert. Nun gilt es, darauf aufzubauen und punktuell weiter den Kader zu verstärken. Wide Receiver wäre theoretisch auch ein Thema, doch hier kommt Calvin Ridley von seiner Wett-Sperre zurück und dürfte sofort eine enorme Verstärkung sein. Warum also nicht einen braucbaren Tight End für Trevor Lawrence holen? Zudem kann die O-Line immer noch verbessert werden.

© getty 8. Arizona Cardinals (4-8) Größte Team-Needs: Edge Rusher, Cornerback, Running Back Wäre das Urteil an dieser Stelle, dass die Cardinals auf der Stelle treten würden, wäre das wohl geschmeichelt, denn eigentlich haben sie in dieser Saison einen klaren Schritt zurück gemacht. Im Vorjahr waren sie im dritten Jahr von Head Coach Kliff Kingsbury und Kyler Murray erstmals in den Playoffs. Davon sind sie nun sehr weit entfernt. Die offensichtlichsten Baustellen, die man im kommenden Draft beackern sollte, sind die, die es schon vor dieser laufenden Spielzeit waren: Cornerback und Edge. Hier machte man erstaunlich wenig, auch wenn gerade in Sachen Cornerback der tragische Tod von Jeff Gladney eine große Rolle spielte. Doch auf Edge blieb man nach dem Abgang von Chandler Jones größtenteils untätig. Offensive Waffen in Form von Anspielstationen dürfte Murray genügend haben, speziell seit der Ankunft von Hollywood Brown und der Rückkehr von DeAndre Hopkins. Doch auf Running Back könnte frisches Blut - in den späteren Draft-Runden (!) - durchaus hilfreich sein.

© getty 9. Indianapolis Colts (4-8-1) Größte Team-Needs: Quarterback, Wide Receiver, Offensive Line, Secondary WIe lange die Colts nun schon nach einer langfristigen Lösung auf Quarterback suchen, ist bestens bekannt. Auch Matt Ryan und - warum auch immer - Sam Ehlinger waren ebenfalls nicht die Lösung. Und so geht die Suche in dieser Offseason weiter. Vorher aber muss erstmal geklärt werden, wer der neue Head Coach wird und, ob Chris Ballard der General Manager bleibt. Und wenn diese so wichtigen Personalien geklärt sind, dann sollte die Offensive Line einmal mehr im Fokus stehen, denn diese hat besonders in diesem Jahr mehrere Schritte zurück gemacht und sollte dringend nachhaltig verstärkt werden. Gerade das permanente und langanhaltende Wechselspiel auf Tackle hat dem Team merklich geschadet. Was die Secondary betrifft, sollte langfristig ein Nachfolger für Cornerback Stephon Gilmore gesucht werden, der nur noch ein weiteres Jahr unter Vertrag steht. Zudem scheint auch Safety nicht allzu sattelfest zu sein.

© getty 10. Atlanta Falcons (5-8) Größte Team-Needs: Quarterback, Wide Receiver, Interior Offensive Line, Defensive Tackle Marcus Mariota ist offensichtlich nur eine Übergangslösung und wer weiß, wie sich Desmond Ridder schlagen wird, wenn er denn womöglich in Kürze eine Chance bekommt. Insofern sollte QB erneut ein Fokus dieser Offseason sein. Ansonsten braucht Drake London einen brauchbaren Counterpart im Receiving Corps, der nicht Kyle Pitts heißt. Hier wiederum kommt die Flexibilität der beiden Genannten ins Spiel, denn beide können X- und Slot-Receiver spielen, sodass man Grunde freie Auswahl hat, welchen Receiver-Typ man als Verstärkung holen mag. Zudem könnte auf beiden Seiten der Line of Scrimmage nachgebessert werden. O-Line ist seit längerer Zeit eine Baustelle dieses Teams, zudem könnte Star-Defensive-Tackle Grady Jarrett einen kongenialen Partner gebrauchen.

© getty 11. Green Bay Packers (5-8) Team-Needs: Offensive Tackle, Wide Receiver, Tight End Wer hätte gedacht, dass wir Anfang Dezember eine Situation haben, in der die Packers weiter oben in der Draft Order als im Playoff Picture zu finden sind? In jedem Fall aber zeigt diese Saison, dass der eigentlich so gute Kader der Packers klare Defizite aufweist. Alles steht und fällt natürlich mit der Personalie Aaron Rodgers. Bleibt der Quarterback oder geht er? Keiner weiß das so recht, doch sollte er gehen, wäre das Team Cap-technisch kaum noch handlungsfähig, sodass große Moves in der Free Agency eher ausgeschlossen wären - mit seinem Vertrag gilt das aber auch bei einem Verbleib. Doch eines scheint jetzt schon klar: Ginge Rodgers, wäre Jordan Love der Nachfolger, zumindest 2023. Entsprechend sollte der Fokus darauf liegen, die Situation für den jeweiligen Quarterback zu verbessern. Das heißt: Offensive Tackle muss verjüngt werden, einmal, weil David Bakhtiari zuletzt selten fit war. Zum anderen, weil Right Tackle aktuell nicht unbedingt überzeugend besetzt ist. Und dann sollte man weiter in Targets investieren. Mit der jüngsten Leistungsexplosion von Christian Watson dürfte Wide Receiver nicht mehr ganz oben auf der Prioritätenliste stehen, doch auf Tight End kann man sicherlich was tun.

© getty 12. Las Vegas Raiders (5-7) Größte Team-Needs: Offensive Line, Cornerback, Defensive Tackle Nach katastrophalem Start trenden die Raiders nun zumindest mal wieder in die richtige Richtung. Doch die allergrößte Baustelle, die schon Jon Gruden nicht in den Griff bekam, bleibt immer noch bestehen: Offensive Line. Die O-Line der Raiders ist ein riesiges Problem und muss am besten mehrfach im Draft - oder der Free Agency - behandelt werden. Es braucht zwingend einen neuen Right Tackle und Center und wohl auch Right Guard. Das ist im Grunde das wichtigste Thema für die kommende Offseason. Wenn man das beackert hat, rückt die Defense in den Vordergrund. Sicherlich ist der Pass Rush recht eindimensional und bestand in einigen Spielen fast nur aus Maxx Crosby, doch Chandler Jones zeigte zuletzt auch Lebenszeichen. Und so sollte eher die immer noch brachliegende Secondary speziell auf Cornerback verbessert werden. Hier leistete sich das vorherige Regime schlicht zu viele Fehlgriffe.

© getty 13. Houston Texans (via Cleveland Browns: 5-7) Team-Needs: Quarterback, Wide Receiver, Offensive Tackle Siehe oben! Die Texans haben dank des Abgangs von Deshaun Watson nach Cleveland noch einen zweiten Erstrundenpick, der ihnen die Freiheit gibt, auch eine der anderen Baustellen neben QB schon früh im Draft zu beackern. Und egal, ob das eine weitere Investition in die O-Line oder womöglich eine Waffe für den neuen QB wird, es dürfte dem Neuen merklich helfen.

© getty 14. Pittsburgh Steelers (5-7) Größte Team-Needs: Offensive Line, Defensive Tackle, Cornerback Noch ist die erste Losing Season unter Head Coach Mike Tomlin a.k.a. Omar Epps nicht besiegelt, doch es spricht vieles dafür, dass man erstmals seit 2019 wieder die Playoffs verpasst und entsprechend in der oberen Hälfte der ersten Runde draften wird. Und so stellt sich die Frage, was denn die größten Probleme dieser Saison sind. Und überraschend ist die Offensive Line in Pass Protection gar nicht mal so schlecht, wie man das vor kurzem noch gedacht hätte. Im Run Blocking jedoch besteht Nachholbedarf, wenn man bedenkt, was die Steelers als Offense machen wollen. Zudem gelang es zuletzt eher selten, den Run zu stoppen, was nahelegt, dass eine Blutauffrischung an der Defensive Line durchaus Sinn machen würde. Und ansonsten hat man auf Cornerback in der jüngeren Vergangenheit einiges an Qualität verloren. Hier gilt es, nachzubessern. Wenn dann noch Kapital vorhanden ist, könnte auch ein weiterer Receiver hinter George Pickens und Diontae Johnson nicht schaden.

© getty 15. Detroit Lions (5-7) Größte Team-Needs: Quarterback, Defensive Tackle, Linebacker, Tight End Siehe oben! Es ist schon sehr kurios, dass der eigene Erstrundenpick der Lions wohl weit hinter dem der Rams für Stafford liegen dürfte. Und wie weiter oben schon ausgeführt, ist es durchaus denkbar, dass die Lions hier gar nicht picken, sondern diesen Pick zusammen mit dem anderen für einen Pick noch weiter oben veräußern könnten.

© getty 16. Los Angeles Chargers (6-6) Team-Needs: Offensive Tackle, Tight End, Wide Receiver Wir kratzen hier natürlich nur an der Oberfläche, aber Right Tackle war schon im Vorfeld der laufenden Saison die größte Lücke in diesem Kader. Und das hat sich einfach bestätigt. Erschwerend kam hinzu, dass sich Left Tackle Rashawn Slater schwer verletzte und damit offenbarte, dass es generell an Tiefe in der O-Line mangelt. Darüber hinaus sollte man schauen, dass man mindestens einen weiteren konstanten Playmaker auf Receiver hinter Keenan Allen und Mike Williams findet. Tight End Gerald Everett ist recht zuverlässig, ihm fehlt aber die Explosivität. Und weder Josh Palmer, noch Jalen Guyton oder DeAndre Carter gelang es bislang, sich vollends als dritte Passoption zu etablieren.

© getty 17. New England Patriots (6-6) Größte Team-Needs: Offensive Tackle, Wide Receiver, Linebacker Das größte Problem dieser Offense ist bekanntlich die fehlende Qualität an der Seitenlinie. Solange hier kein kompetenter Offensive Coordinator installiert ist, wird sich auch mit mehr Qualität im Kader wenig ändern. Personell gesehen braucht es aber in jedem Fall einen neuen Tackle, da Isaiah Wynn sehr wahrscheinlich nicht gehalten wird. Und ob der dann rechts oder links spielt, sieht man dann - Trent Brown kann bekanntlich beides. Wide Receiver ist trotz zahlreicher Optionen eine Baustelle, weil Jakobi Meyers Free Agent wird und generell die Qualität hier erhöht werden sollte. Gleiches gilt für die Linebacker-Position, obgleich Defense aktuell eher wie ein Luxusproblem wirkt.