FC Bayern München: Die Gewinner und Verlierer der Vorbereitung

Ein Trainingslager am Tegernsee, eine Marketingreise nach Asien und fünf Testspiele: Wer darf sich beim FC Bayern München nach der Vorbereitung als Gewinner fühlen, wer als Verlierer?

Am Samstag steigt das erste Pflichtspiel der neuen Saison: Im Supercup trifft der FC Bayern in der Allianz Arena auf DFB-Pokalsieger RB Leipzig. Zum Bundesliga-Auftakt geht es am darauffolgenden Freitag auswärts gegen Werder Bremen.

© getty

Gewinner: Benjamin Pavard

Aus persönlicher Sicht ist Benjamin Pavard eigentlich ein Verlierer der Vorbereitung: Nach der zurückliegenden Saison teilte er den Verantwortlichen mit, dass er seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den FC Bayern verlassen will. Konkrete Angebote von interessierten Klubs trudelten seitdem aber nicht ein, also spielt Pavard etwas überraschend immer noch in München.

Tuchel beorderte Pavard in allen fünf Testspielen in die Startelf, viermal durfte der 27-jährige Franzose sogar in seiner Lieblingsrolle als Innenverteidiger spielen - trotz der großen Konkurrenz mit Matthijs de Ligt, Min-Jae Kim und Dayot Upamecano. Pavards unklare Zukunft ist Tuchel ziemlich egal: "Die Geschichte ist für mich nicht so klar, wie sie erzählt wird. Wir haben klar kommuniziert, dass wir ihn wie einen Spieler mit einem Zehnjahresvertrag behandeln. Es gibt keinen Grund, ihn unter Druck zu setzen."