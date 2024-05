Es soll bereits Kontakt geben! Wechselt Ex-Bayern-Star Thiago vom FC Liverpool zurück nach Spanien?

Der FC Girona ist eines der Überraschungsteams in den europäischen Top-Ligen. Nun könnten die Spanier ihren Kader für die kommende Saison mit Thiago verstärken. Wie Relevo berichtet, hat man Kontakt mit dem Management des 33-jährigen Mittelfeldspielers vom FC Liverpool aufgenommen, um herauszufinden, ob dieser offen für einen Wechsel in die Heimat sei. Nach elf Jahren außerhalb Spaniens sollen er und seine Partnerin Julia Vigas zumindest darüber nachdenken.

Der FC Girona hat sich bereits sicher für die Champions League qualifiziert, am Ende der Saison könnte sogar ein starker dritter Platz in LaLiga winken. Thiago blickt mittlerweile auf vier eher unglückliche Jahre beim FC Liverpool zurück. Der Spanier war häufig verletzt und kam selten in einen Rhythmus. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, er könnte also ablösefrei wechseln.