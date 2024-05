BVB, News und Gerüchte - "Genau in dem Moment": Hummels macht Andeutungen zu Nagelsmanns EM-Absage

© getty

BVB: Mats Hummels macht Andeutungen zu Nagelsmanns EM-Absage

Wie erfuhr Mats Hummels von seinem EM-Aus? Im Podcast "Alleine ist schwer" machte der 35-jährige Innenverteidiger von Borussia Dortmund Andeutungen über den entscheidenden Anruf von Bundestrainer Julian Nagelsmann - offenbar während des NBA-Spiels zwischen Oklahoma und Dallas (100:96) in der Nacht auf Dienstag (Spielbeginn 3.30 Uhr deutscher Zeit).

"PJ Washington hat bei drei oder vier Punkten Rückstand Freiwürfe - und vergibt" , berichtete Hummels. Die Szene trug sich zwei Minuten vor Spielende gegen 6 Uhr deutscher Zeit zu. "Ich hab tatsächlich genau in dem Moment einen Anruf erhalten, den wir hier nicht näher thematisieren. Genau in dem Moment! Das war mein Morgen, so geht man doch gerne in den Dienstag." Näher geht Hummels auf den Anruf nicht ein. Offen bleibt auch, ob Hummels das Spiel live verfolgte oder sich Highlights beziehungsweise ein Re-Live anschaute.

Nach einer starken Rückrunde hatte sich Hummels Chancen auf eine Rückkehr ins DFB-Team ausgerechnet. Genau wie Leon Goretzka vom FC Bayern fehlt er aber im EM-Kader. Dabei ist dafür Hummels' BVB-Kollege Nico Schlotterbeck.

Angesprochen auf den Verzicht auf Hummels und Goretzka sagte Nagelsmann bei der Verkündungs-Pressekonferenz am Donnerstag: "Ich hatte mit beiden längere Gespräche. Natürlich sind die beiden Spieler extrem enttäuscht und wären gerne dabei gewesen. Ich glaube, das ist normal und auch verständlich."