FC Bayern, News und Gerüchte: Sieben Spieler auf der Einkaufsliste? FCB bemüht sich angeblich auch um Leipzig-Star

© imago

FC Bayern: Dayot Upamecano und Kingsley Coman für die EM nominiert

Dayot Upamecano und Kingsley Coman stehen in Frankreichs Kader für die EM, das verkündete Nationaltrainer Didier Deschamps am Donnerstag. Coman fehlt seit Mitte April wegen einer Adduktorenverletzung, aktuell befindet er sich in der Reha.

Frankreich zählt zu den Top-Favoriten bei der EM. Die Equipe Tricolore peilt den dritten EM-Titel nach 1984 und 2000 an. Die Franzosen starten am 17. Juni in Düsseldorf gegen Österreich in das Turnier, weitere Gegner in der Gruppe D sind die Niederlande (21. Juni in Leipzig) und Polen (25. Juni in Dortmund). Beim Gruppengegner Niederlande wurde Innenverteidiger Matthijs de Ligt erwartungsgemäß nominiert.