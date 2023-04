FC Bayern München und die große Suche nach einem Stürmer: Die Kandidaten im Check

Der FC Bayern hat ein Sturmproblem, das er in diesem Sommer angehen muss. Doch welche möglichen Kandidaten kommen überhaupt infrage? Oder wird es eine interne Lösung?

Der FC Bayern hat ein Defizit im Angriff. Nicht zuletzt beim 0:3 in der Champions League bei Manchester City wurde einmal mehr deutlich, dass dem Klub ein Mittelstürmer fehlt. Das Problem wird dieser Tage zudem dadurch potenziert, dass mit Eric Maxim Choupo-Moting (Vertrag bis 2024) der einzig ernsthafte interne Kandidat für diese Position zuletzt verletzungsbedingt fehlte. Die Frage ist daher, wie sich die Münchner im kommenden Sommer auf dieser so wichtigen Position verstärken könnten. Nicht allzu viele Spieler kommen infrage, weshalb man eventuell kreativ werden - oder der Jugend eine Chance geben muss.

© getty Harry Kane (Tottenham Hotspur) Der Engländer könnte als offensichtlichste Option durchgehen. Schon im vergangenen Sommer soll es die Überlegung gegeben haben, ihn nach München zu holen, die Gerüchte hielten sich über die Saison hinweg hartnäckig. Kane ist als spielmachender Neuner unterschätzt. In der Premier League war er in den vergangenen Jahren an zahlreichen Angriffen beteiligt - auch dann, wenn er nicht der Abschlussspieler war. Insofern könnte er gut ins Profil bei den Bayern passen. Der 29-Jährige verfügt über das nötige technische Vermögen, um Bälle auch in engen Räumen festzumachen und weiterverteilen zu können. Vor allem aber ist Kane extrem abschlussstark. In den letzten Jahren hat er mehrfach und mit beeindruckender Konstanz seine Expected-Goals-Werte übertroffen. Das bedeutet, dass er mehr Tore erzielt, als anhand der Chancen wahrscheinlich gewesen wäre. Oft wird das fälschlicherweise als "Überperformance" abgetan, doch wenn ein Spieler das über Jahre hinweg in dieser Form macht, ist es ein Zeichen der Qualität. Denn Expected-Goals-Modelle ermitteln aus einer Vielzahl an vergleichbaren Abschlüssen auf der ganzen Welt eine durchschnittliche Torwahrscheinlichkeit für einen Schuss. Dass Weltklasse-Spieler überdurchschnittlich sind, sollte nicht überraschen. Die Frage ist für den FC Bayern dennoch, wie viel Geld ein bald 30-jähriger Stürmer ihnen wert ist. Mehrfach war von einem Paket im dreistelligen Millionenbereich die Rede, wenn es um einen Wechsel des englischen Kapitäns ging. Kane müsste sich in München an eine neue Spielweise und ein neues Land gewöhnen, bisher kickte er ausschließlich auf der Insel. Unklar ist zudem, wie viele Jahre er sein aktuelles Niveau noch halten kann. Beim FC Bayern wird man nicht müde, die wirtschaftliche Vernunft zu betonen. Selbst wenn Kane sportlich viele Kriterien erfüllt, so ist das Risiko womöglich zu groß. Je älter er wird, desto kleiner wird der Markt für einen Verkauf, der nötig wäre, wenn die Zusammenarbeit nicht wie gewünscht funktioniert. Bayern könnte hier also viele Millionen Euro verbrennen.

© getty Victor Osimhen (SSC Neapel) 29 Pflichtspiele, 25 Tore, fünf Assists - der Nigerianer spielt eine herausragende Saison für Neapel. Und auch er ist ein ziemlich kompletter Stürmer. In seinen Anlagen wohl auch kompletter als Kane. Osimhen ist ein athletisches Ausnahmetalent. Er ist ein athletischer und moderner Stürmer, der einerseits aufgrund seines Tempos stark in Umschaltsituationen ist. Andererseits ist der 24-Jährige aber auch physisch stark genug, um sich mit dem Rücken zum Tor zu beweisen. Osimhen kann die Tiefe mit Tempo attackieren, er kann aber auch im Mittelfeld als Anspielstation aushelfen. Seine Spielweise ist spektakulär und bei Napoli hat der ehemalige Wolfsburger unter Beweis gestellt, dass er auch in einem Team bestehen kann, das viel Ballbesitz hat (61,5 Prozent in der Serie A). Sportlich dürfte es also kaum Zweifel daran geben, dass Osimhen dem FC Bayern helfen könnte - wenn er dieses Niveau hält. Hier gibt es womöglich ein kleines Fragezeichen. Zwar war der Stürmer schon in der vergangenen Saison an 24 Toren in 32 Einsätzen direkt beteiligt, doch er wird sich in den kommenden Jahren noch beweisen müssen. Den FC Bayern dürfte aber vor allem der Preis abschrecken. Osimhen hat noch bis 2025 Vertrag und allein die Ablösesumme würde bei einem Wechsel verschiedenen Medienberichten zufolge im dreistelligen Millionenbereich liegen. Bei allem Talent: Kaum vorstellbar, dass die Münchner da mitgehen.

© getty Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) Mit 24 Torbeteiligungen (12 Tore, 12 Assists) ist Randal Kolo Muani der Durchstarter in dieser Bundesliga-Saison. Bedenkt man, dass der 24-Jährige ablösefrei zu Eintracht Frankfurt wechselte, wird der Deal nochmal beeindruckender. Kolo Muani ist dennoch ein anderer Spielertyp als die bisher genannten. Auch er ist schnell, auch er ist technisch begabt und physisch stark. Doch der Frankfurter spielt etwas weiträumiger, zieht auch gern mal auf den Flügel, um dann ins Dribbling gehen zu können. Diese Spielfreude ist Teil der Begeisterung, die um ihn herum ausgelöst wurde. Sie ist aber auch Teil eines Zweifels: Kann Kolo Muani auch Ballbesitzfußball? Der Gewöhnungsprozess wäre zumindest größer als bei anderen Optionen. Grundsätzlich bringt er die Fähigkeiten mit, die es dafür braucht. Gerade im Spielverständnis gibt es aber noch Luft nach oben. Manchmal beteiligt er sich in Ballbesitzphasen fast schon zu aktiv am Spiel, statt sich auch mal in den Rücken von Verteidigern fallen zu lassen und dann seine Geschwindigkeit auszuspielen. Mit dem Rücken zum Tor hat er zudem das eine oder andere Positionierungsproblem. Bei der SGE braucht der Franzose viel Tiefe für sein Spiel. Die würde er in München so nicht finden. Thomas Tuchel ist jemand, der Spieler in diese Richtung entwickeln kann. Doch für einen Entwicklungsspieler ist der Preis bei Kolo Muani ebenfalls sehr hoch. Dem Vernehmen nach würde Frankfurt wohl erst ab einer Ablösesumme von 100 Millionen Euro schwach werden. Andernfalls würde man ihn eben halten. Der Vertrag des Stürmers läuft noch bis 2027, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht.

© getty Dusan Vlahovic (Juventus Turin) Seine Zeit bei Juventus Turin ist bisher nicht besonders glücklich verlaufen. In 52 Einsätzen traf er 20-mal und bereitete sechs weitere Tore vor. Dass er nicht erfolgreicher war, liegt aber auch an einem Klub, der längst nicht mehr auf Top-Niveau spielt. Vlahovics Stärken kommen dort nicht zur Geltung. Im Kombinationsspiel wäre der Serbe als Steil-Klatsch-Option für den FC Bayern ganz sicher eine Verstärkung. Er hat ein gutes Positionsspiel, kann sich mit seinem Körper gegen Verteidiger jeder Kategorie behaupten und auch sein Passspiel ist ordentlich. Allerdings auch nicht mehr. Vlahovic ist kein überragender Spielmacher und definiert sich mehr über klassische Stürmerqualitäten. In Normalform hat er einen präzisen Abschluss mit beiden Füßen und ist auch im Kopfballspiel stark. Oft wird vergessen, dass Vlahovic erst 23 Jahre jung ist, sich also in vielen Bereichen noch verbessern kann und wird. Die schwierige Phase bei Juventus könnte ihm mittel- bis langfristig sogar helfen. Dort hat er gelernt, Zielspieler eines Teams zu sein, das zumindest den Anspruch hat, zu den Besten zu zählen. Ausbaufähig ist hingegen seine Arbeit gegen den Ball und die ist gerade beim FC Bayern, wo Gegenpressing ein zentrales Element ist, sehr wichtig. Die Frage ist zudem, ob Juve bereit ist, ihn abzugeben - und wenn ja: Für welchen Preis? Verschiedene Medien berichteten, dass die Alte Dame ebenfalls eine Ablöse in Richtung der 100 Millionen Euro fordern könnte, eher etwas darunter. Für den FC Bayern wäre das wohl kaum verlockend. Schließlich sind andere Spieler für einen ähnlichen Preis verfügbar, die aber mit mehr Selbstvertrauen und einem kompletteren Spielerprofil überzeugen.

© getty Gonçalo Ramos (Benfica) Der Stern des 21-Jährigen ging bei der WM in Katar endgültig auf. Sein Dreierpack gegen die Schweiz brachte Portugal ins Viertelfinale. Auch bei Benfica zeigt er, dass er ein hervorragender Torjäger ist. 25 Treffer erzielte er in 38 Partien - und legte darüber hinaus noch elf Tore seiner Kollegen auf. Vom Spielerprofil her würde er gut zu den Bayern passen. Er hat eine hohe Arbeitsrate und ist deutlich stärker im Kombinationsspiel als die meisten anderen Kandidaten in dieser Liste. Wie Kolo Muani ist er ein eher weiträumiger Stürmer, der auch mal Räume für seine Mitspieler aufzieht, statt immer selbst die Tiefe zu suchen. Doch im Vergleich zum Frankfurter hat Ramos bei Benfica gelernt, gegen tiefstehende Verteidigungen zu spielen. Anders als Kane oder Vlahovic ist er nicht der typische Wandspieler, aber mit seiner Dynamik und seinen technischen Fähigkeiten kann er seinem Team auf andere Art und Weise beim Ballvortrag helfen. Zumal er sich auch physisch nicht verstecken muss. Sein Kopfballspiel ist passabel. Sportlich wird der FC Bayern abwägen müssen, ob man Ramos den Sprung auf ein deutlich höheres Niveau zutraut. Der Transfer von Darwin Núñez zum FC Liverpool hat gezeigt, dass das nicht immer sofort funktioniert. Ramos ist von seinen Anlagen her aber vielseitiger als Núñez und das macht es wahrscheinlicher, dass er in München funktionieren würde. Vermutlich würde der Portugiese auch weniger kosten als andere Kandidaten. Nur wie viel weniger? Benfica ist bekannt dafür, Spieler sehr teuer zu verkaufen. Und so könnte der Preis für einen Stürmer, der sich auf höchstem Niveau noch nicht bewiesen hat, für den FC Bayern womöglich zu hoch sein. Ein hoher zweistelliger Millionenbetrag ist mindestens zu erwarten.

© getty Weitere Kandidaten: Kehrt Robert Lewandowski zurück? So richtig attraktiv ist der Markt für den FC Bayern also nicht. Wie schon im vergangenen Sommer könnte es deshalb vielleicht auf eine Art Übergangslösung hinauslaufen. Meistens sieht sich der Rekordmeister für solche in der Bundesliga um. In den vergangenen Monaten gab es dort mit Niclas Füllkrug und Marcus Thuram zwei Kandidaten. Thurams Vertrag bei Borussia Mönchengladbach läuft im Sommer aus. Im Vergleich zu den bisher genannten Optionen ist der Franzose alles andere als spektakulär. Mit 16 Toren und fünf Assists in 28 Partien kommt er bei kriselnden Gladbachern aber auf eine starke Quote. Der 25-Jährige ist schnell, groß, kopfballstark und kann Bälle festmachen. Viel mehr wäre von ihm aber wohl kaum zu erwarten. Ähnlich ist es bei Niclas Füllkrug, der eine starke Saison bei Werder Bremen spielt. Allerdings ist der DFB-Stürmer aber auch schon 30 Jahre alt und nicht gerade bekannt dafür, ein herausragender Kombinationsspieler zu sein. Sein Vertrag läuft bis 2025 und er würde somit eine Ablöse kosten. Sowohl bei Thuram als auch bei Füllkrug muss der FC Bayern sich also die Frage stellen, ob das ein Upgrade zu Eric Maxim Choupo-Moting wäre. Das gilt wohl auch für Roberto Firmino, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Der Brasilianer ist 31 Jahre alt, scheint seinen Peak bereits hinter sich zu haben. Mit seiner dynamischen und spielstarken Spielweise sowie seinem starken Abschluss könnte er aber gut nach München passen. Gerüchte in diese Richtung gab es aber noch nicht. Eine weitere Lösung, mit der man sich Zeit verschaffen könnte, klingt auf den ersten Blick abwegig: Robert Lewandowski. In spanischen Medien gab es zuletzt Gerüchte, dass sich der FC Barcelona mit einem Verkauf des Polen beschäftigen könnte. Auch von der Presse gibt es für den ehemaligen Bayern-Stürmer im Moment viel Kritik. Sein großes Ziel, durch die größere internationale Aufmerksamkeit endlich auch mehr individuelle Titel zu sammeln, ist in weite Ferne gerückt. Sein Abgang aus München hat aber auch einiges an Porzellan zerbrochen und finanziell müssten die Bayern wohl auch ungefähr das bezahlen, was sie für ihn eingenommen hatten. Dass Lewandowski bei den Bayern funktioniert, ist aber kein Geheimnis. Das Team hat sich in seiner Abwesenheit nicht großartig verändert. Und doch scheint der Weg zurück nicht mehr als ein Gedankenspiel zu sein. An der Säbener Straße wird man den Blick eher nach vorn richten wollen.