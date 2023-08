BVB, News und Gerüchte: Verhandlungen mit Bella-Kotchap kommen voran, Hazard nicht nach Monaco

Borussia Dortmund will sich noch einmal in der Innenverteidigung verstärken - und die Gespräche mit Armel Bella-Kotchap laufen angeblich vielversprechend. News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

Der 21 Jahre alte Bella-Kotchap spielte in der Jugend unter anderem bei Gladbach und Duisburg, bevor ihm in Bochum der Durchbruch gelang. Der VfL verkaufte ihn 2022 für elf Millionen Euro an Southampton, wo er in der vergangenen Saison 24 Premier-League-Spiele machte.

© getty

BVB, Gerücht: Hazard nicht nach Monaco, Umschulung möglich

Thorgan Hazard lehnt einen Wechsel zur AS Monaco ab. Das berichtet Sport1. Der Belgier war mit den Südfranzosen in Verbindung gebracht worden, die ihrerseits allerdings auch nur loses Interesse am Flügelspieler hatten. Aus einem Abschied des 30-Jährigen, der bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison an die PSV Eindhoven ausgeliehen war, wird also wohl nichts.

Dem Bericht zufolge könnte deshalb eine Umschulung beim BVB für Hazard anstehen: Nach dem Abgang von Raphaël Guerreiro zum FC Bayern München und der Vertragsauflösung mit Nico Schulz haben die Dortmunder Bedarf auf der Linksverteidigerposition. Dort könnte Hazard aushelfen, der nun in sein letztes der fünf Vertragsjahre beim BVB geht.