Borussia Dortmund trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den TSV Schott Mainz aus der Regionalliga Südwest. SPOX begleitet die Partie des BVB im Liveticker.

TSV Schott Mainz - BVB -:- Tore - Aufstellung TSV Schott Mainz Hansen - Just, Ahlbach, Gans, Schlosser - T. Müller, Embaye, Cucchiara, Wimmer, S. Schwarz - Thum Aufstellung BVB Kobel - Ryerson, Süle, Hummels, Bensebaini - Can, Sabitzer, Brandt, Malen, Reus - Haller Gelbe Karten -

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Werder, Bayer und Pauli im Einsatz: Hier geht es zum Konferenzticker der zeitgleichen Pokalspiele

TSV Schott Mainz vs. BVB: Borussia Dortmund in der 1. Runde im DFB-Pokal JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Benjamin Brand.

Vor Beginn: Im Vorjahr verabschiedete sich Leipzig bereits im Viertelfinale aus dem DFB-Pokal. Gegen den späteren Sieger RB Leipzig gab es eine 0:2-Niederlage.

Vor Beginn: Die Dortmunder präsentierten sich zuletzt schon in guter Frühform. Im letzten Testspiel vor dem heutigen Pokal-Auftakt siegte die Borussia im Signal-Iduna-Park vor über 80.000 Fans mit 3:1 gegen Ajax Amsterdam. Dabei wurde Neuzugang Nmecha als Joker mit zwei Toren zum Matchwinner.

Vor Beginn: Auch in der Vorsaison war Schott Mainz schon in der 1. Runde des DFB-Pokals am Start, verlor gegen den Zweitligisten Hannover 96 mit 0:3.

Vor Beginn: Schott Mainz hat sich durch einen Sieg im Landespokal Südwest das Ticket für den DFB-Pokal gesichert. Im Finale zwangen die Mainzer Wormatia Worms nach Elfmeterschießen mit 7:6 in die Knie.

Vor Beginn: Beim BVB gibt es im Vergleich zum 3:1-Sieg zuletzt im abschließenden Testspiel gegen Ajax nur eine Veränderung. Statt Meyer rückt Stammkeeper Kobel heute wieder zwischen die Pfosten.

Vor Beginn: Dortmund läuft mit folgender Elf auf: Kobel - Ryerson, Süle, Hummels, Bensebaini - Can, Sabitzer, Brandt, Malen, Reus - Haller.

Vor Beginn: Bei den Mainzern gibt es im Vergleich zur 3:4-Niederlage zuletzt in der Regionalliga beim FSV Frankfurt nur einen Wechsel. Cucchiara kommt für Gansmann in die Anfangself.

Vor Beginn: Schott Mainz spielt in folgender Formation: Hansen - Just, Ahlbach, Gans, Schlosser - T. Müller, Embaye, Cucchiara, Wimmer, S. Schwarz - Thum.

Vor Beginn: Der BVB kann auf eine erfolgreiche Sommer-Vorbereitung zurückblicken. Lediglich gegen den FC Chelsea konnte kein Sieg eingefahren werden (1:1). Dafür schlug das Team von Trainer Edin Terzic unter anderem Manchester United (3:2) und Ajax Amsterdam (2:1).

Vor Beginn: Austragunsort ist die MEWA Arena, die Heimspielstätte von Mainz 05 verfügt über deutlich mehr Plätze als die der eigentlichen Gastgeber.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Partie zwischen dem TSV Schott Mainz und Borussia Dortmund. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

TSV Schott Mainz vs. BVB: Die offiziellen Aufstellungen

TSV Schott Mainz: Hansen - Just, Ahlbach, Gans, Schlosser - T. Müller, Embaye, Cucchiara, Wimmer, S. Schwarz - Thum

Hansen - Just, Ahlbach, Gans, Schlosser - T. Müller, Embaye, Cucchiara, Wimmer, S. Schwarz - Thum BVB: Kobel - Ryerson, Süle, Hummels, Bensebaini - Can, Sabitzer, Brandt, Malen, Reus - Haller

TSV Schott Mainz vs. BVB: Borussia Dortmund in der 1. Runde im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben. Das Gastspiel von Borussia Dortmund beim TSV Schott Mainz in der 1. Runde des DFB-Pokals könnt Ihr lediglich bei Sky sehen.

Der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte an allen Spielen des Wettbewerbs. Zudem gibt es einen Livestream, der via SkyGo oder Wow abrufbar ist.

Nur ausgewählte Partien werden zusätzlich auch im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. In der 1. Runde sind das folgende Begegnungen:

11. August: Eintracht Braunschweig vs. Schalke 04 ( ZDF )

Eintracht Braunschweig vs. Schalke 04 ( ) 14. August: VfL Osnabrück vs. 1. FC Köln ( ARD )

VfL Osnabrück vs. 1. FC Köln ( ) 26. September: Preußen Münster vs. FC Bayern München ( ZDF)

Preußen Münster vs. FC Bayern München ( 27. September: Wehen Wiesbaden vs. RB Leipzig (ARD)

© imago images Sebastian Kehl und Edin Terzic vom BVB.

DFB-Pokal, 1. Runde: Termine, Datum, Spiele

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Freitag, 11.08.2023 18 Uhr SV Sandhausen Hannover 96 Freitag, 11.08.2023 18 Uhr 1. FC Saarbrücken Karlsruher SC Freitag, 11.08.2023 18 Uhr TuS Bersenbrück Borussia Mönchengladbach Freitag, 11.08.2023 20.45 Uhr Eintracht Braunschweig FC Schalke 04 Samstag, 12.08.2023 13 Uhr TSG Balingen VfB Stuttgart Samstag, 12.08.2023 13 Uhr FC Carl Zeiss Jena Hertha BSC Samstag, 12.08.2023 15.30 Uhr Atlas Delmenhorst FC St. Pauli Samstag, 12.08.2023 15.30 Uhr FC Oberneuland 1. FC Nürnberg Samstag, 12.08.2023 15.30 Uhr TSV Schott Mainz Borussia Dortmund Samstag, 12.08.2023 15.30 Uhr FC Viktoria Köln Werder Bremen Samstag, 12.08.2023 15.30 Uhr Teutonia 05 Ottensen Bayer 04 Leverkusen Samstag, 12.08.2023 15.30 Uhr FC Gütersloh Holstein Kiel Samstag, 12.08.2023 18 Uhr Hallescher FC SpVgg Greuther Fürth Samstag, 12.08.2023 18 Uhr SV Elversberg 1. FSV Mainz 05 Samstag, 12.08.2023 18 Uhr Arminia Bielefeld VfL Bochum Sonntag, 13.08.2023 13 Uhr Rostocker FC 1895 1. FC Heidenheim Sonntag, 13.08.2023 13 Uhr Rot-Weiss Essen Hamburger SV Sonntag, 13.08.2023 15.30 Uhr FV Illertissen Fortuna Düsseldorf Sonntag, 13.08.2023 15.30 Uhr TuS Makkabi Berlin VfL Wolfsburg Sonntag, 13.08.2023 15.30 Uhr FC Rot-Weiß Koblenz 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 13.08.2023 15.30 Uhr SpVgg Unterhaching FC Augsburg Sonntag, 13.08.2023 15.30 Uhr 1. FC Lok Leipzig Eintracht Frankfurt Sonntag, 13.08.2023 15.30 Uhr SV Oberachern SC Freiburg Sonntag, 13.08.2023 18 Uhr Energie Cottbus SC Paderborn 07 Sonntag, 13.08.2023 18 Uhr FC-Astoria Walldorf 1. FC Union Berlin Sonntag, 13.08.2023

18:00 Uhr 18 Uhr FSV Frankfurt Hansa Rostock Montag, 14.08.2023

18:00 Uhr 18 Uhr FC 08 Homburg SV Darmstadt 98 Montag, 14.08.2023

18:00 Uhr 18 Uhr Jahn Regensburg 1. FC Magdeburg Montag, 14.08.2023 18 Uhr VfB Lübeck TSG Hoffenheim Montag, 14.08.2023 20.45 Uhr VfL Osnabrück 1. FC Köln Dienstag, 26.09.2023 20.45 Uhr Preußen Münster Bayern München Mittwoch, 27.09.2023 20.45 Uhr SV Wehen Wiesbaden RB Leipzig

vor Beginn Bei den Mainzern gibt es im Vergleich zur 3:4-Niederlage zuletzt in der Regionalliga beim FSV Frankfurt nur einen Wechsel. Cucchiara kommt für Gansmann in die Anfangself.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

vor Beginn Schott Mainz spielt in folgender Formation: Hansen - Just, Ahlbach, Gans, Schlosser - Müller, Embaye, Cucchiara, Wimmer, Schwarz - Thum.