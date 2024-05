"Würde es gerne eines Tages erfahren": Das sagt Jürgen Klopp zu den Financial-Fairplay-Vorwürfen gegen ManCity

Die Vorwürfe werden derzeit untersucht. Klopp selbst hat sich zu den Vorwürfen neutral geäußert, Trainer Pep Guardiola aber unabhängig von den Geschehnissen abseits des Spielfelds in den höchsten Tönen gelobt.

Aus einem Mediengespräch zitiert The Express Klopp wie folgt: "Jeder weiß von den 115 Anklagepunkten, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich kenne nur die Zahl."

Klopp weiter: "Unabhängig davon, was bei Manchester City passiert ist, ist Pep Guardiola der beste Trainer der Welt - und das ist wirklich entscheidend. Jeder andere Trainer hätte an seiner Stelle nicht viermal hintereinander die Liga gewonnen. Das liegt an ihm und seinem Team", betonte er.

"Heißt das, dass sie machen können, was sie wollen? Nein. Aber ich weiß nicht, was sie getan haben - wenn sie etwas getan haben - und ich bin nicht hier, um das zu behaupten. Wir werden sehen. Natürlich würde ich es gerne eines Tages erfahren (ob City schuldig ist). Das will jeder. Aber da werde ich längst woanders sein."

In seinen Augen machen Guardiolas Fähigkeiten den Unterschied, so Klopp: "Also mache ich mir über diese Dinge keine Sorgen. Wir werden sehen. Es ist nicht mein Problem und ich bin zufrieden mit dem, was wir erreicht haben."