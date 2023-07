Traumtore von Reus, Talente überzeugen! BVB feiert Torfestival im ersten Testspiel

Vizemeister Borussia Dortmund hat sein erstes Testspiel im Rahmen der Saison-Vorbereitung gewonnen. Mit dem zuletzt von Hansi Flick kritisierten Niklas Süle als Kapitän setzte sich die Mannschaft von Trainer Edin Terzic am Mittwoch mühelos beim Fünftligisten Westfalia Rhynern 7:0 (3:0) durch.

"Es war der perfekte Start in unsere Testspielreihe", sagte Terzic am Sky-Mikrofon und ergänzte mit Blick auf den guten Rasen in Hamm/Westfalen: "Rhynern hat es uns sehr einfach gemacht, uns hier wohlzufühlen. Es war ein sehr gelungener Testspieltag."

Marco Reus sorgte im ersten Spiel nach seinem Rücktritt als BVB-Kapitän mit einem Doppelpack (12./24.) für die Führung. Die weiteren Tore des BVB, der zur Pause gleich achtmal wechselte, erzielten die Nachwuchsspieler Julian Rijkhoff (43.), Paul-Philipp Besong (53./67.), Hendry Blank (85.) und Prince Aning (87.).

Neuzugang Felix Nmecha, der im Saisonendspurt eine Muskelverletzung erlitten hatte, kam noch nicht zum Einsatz. "Wir hoffen, dass er kommende Woche komplett ins Mannschaftstraining einsteigen kann", sagte Terzic. Zuvor hatte Nmecha vereinzelt im Teamtraining mitgemischt.

Nationalspieler Süle führte das Team als Kapitän aufs Feld, nach seiner Auswechslung zur Halbzeit gab er die Binde an Mats Hummels ab. Bundestrainer Flick hatte Süle für die drei Länderspiele nach der Bundesliga-Saison nicht nominiert und in einem FAZ-Interview gesagt, der Innenverteidiger schöpfe sein Potenzial nicht aus. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl versicherte beim Trainingsstart in der Vorwoche, dass Süle eine Reaktion zeigen werde.

BVB vs. Westfalia Rhynern 7:0 (3:0) Tore 1:0 Reus (12.), 2:0 Reus (24.), 3:0 Rijkhoff (43.), 4:0 Besong (53.), 5:0 Besong (67.), 6:0 Blank (84.), 7:0 Aning (87.) Aufstellung BVB 1. HZ Meyer - Meunier, Süle, Papadopoulos, Bueno - Pfanne, Pohlmann - Bamba, Reus, Hazard - Rijkhoff Aufstellung BVB 2. HZ Lotka - Morey, Hummels , Duranville, Pohlmann (63. Blank), Aning, Bueno (63. Semic), Papadopoulos (63. Gürpüz), Besong, Eberwein, Michel Gelbe Karten -

Fazit: Der Sieg der Dortmunder geht auch in der Höhe völlig in Ordnung. Der BVB war über 90 Minuten die aktivere und auch gefährlichere Mannschaft. Nach drei Toren vor der Pause legte man in Halbzeit zwei mit vier Treffern nach. Westfalia verpasste mit einem vergebene Elfmeter den Ehrentreffer.

90. Und dann ist Schluss. Der BVB gewinnt das Testspiel gegen Westfalia Rhynern souverän mit 7:0 (3:0).

90. Duranville macht beinahe noch das Achte. Aus der zweiten Reihe hält der Stürmer einfach Mal drauf. Sein flacher Schuss zischt ganz knapp am rechten Pfosten vorbei.

87. Tooor! Borussia Dortmund vs. Westfalia Rhynern 7:0. Michel presst stark und erobert im Mittelfeld den Ball. Über Besong kommt die Kugel zu Aning, der im Eins gegen Eins cool bleibt und zum 7:0 trifft.

86. Noch eine gute Chance nach einer Ecke. Hummels ist wieder im Spiel, sein Kopfball geht aber knapp rechts vorbei.

84. Tooor! Borussia Dortmund vs. Westfalia Rhynern 6:0. Die darauffolgende Ecke sorgt für den sechsten BVB-Treffer. Blank steigt nach der Flanken-Verlängerung von Gürpüz am höchsten und nickt ein.

83. Glanztat von Westfalia-Keeper Hahnemann. Simic wird halblinks im Sechzehner freigespielt und drischt das Leder mit rechts auf den Kasten. Hahnemann aber bekommt noch die Hand an den Ball und klärt zu Ecke.

82. Simic probiert es ebenfalls nochmal aus der Distanz. Auch hier steht aber ein Westfalia-Spieler im Weg.

80. Die mittlerweile zwölfte BVB-Ecke segelt in den Westfalia-Strafraum. Duranville kommt im Getümmel zum Abschluss, sein Versuch wird aber geblockt.

75. Hakan Sezer legt sich den Ball zurecht, knallt ihn aber an den linken Außenpfosten. Lotka wäre aber wohl so oder so da gewesen.

74. Elfmeter für Westfalia! Semic geht im Zweikampf etwas zu hart zu Werke. Der Pfiff ist hart, aber vertretbar.

72. Duranville mit dem nächsten starken Antritt. Wieder lässt er vier Westfalia-Spieler stehen und kommt halbrechts in der Box zum Abschluss. Gerade so grätscht aber noch ein Verteidiger dazwischen und rettet zur Ecke. Diese bringt dann nichts ein.

69. Nochmal eine gute Chance für Westfalia. Christian Antwi-Adjei, der Bruder von Bochum-Profi Christopher Antwi-Adjei bekommt etwas glücklich rechts am BVB-Kasten die Kugel zugespielt. Er hämmert den Ball aber nur ans Außennetz.

67. Tooor! Borussia Dortmund vs. Westfalia Rhynern 5:0. Schöner Konter des BVB. Ein Westfalia-Spieler legt unfreiwillig für Duranville ab, der alle abschüttelt und halblinks auf den eingewechselten Hahnemann zuläuft. Vor dem Kasten legt er dann uneigennützig für Besong quer, der einen Doppelpack schnürt.

63. Jetzt verlassen auch die letzten drei Spieler aus der Startelf den Platz. Dafür sind nun Blank, Semic und Gürpüz dabei.

60. Wieder wird es nach einer Ecke gefährlich. Dieses Mal bringt Pohlmann die Flanke auf den kurzen Pfosten. Dort kann ein Westfalia-Bein aber noch retten, bevor es einschlägt.

55. Eine Ecke von Pohlmann findet am zweiten Pfosten Hummels. Der Ex-Nationalspieler bekommt aber einen Tick zu wenig Druck hinter den Ball und köpft über das Tor.

53. Tooor! Borussia Dortmund vs. Westfalia Rhynern 4:0. Wieder hat Westfalia Probleme, den Ball hinten rauszuspielen. Pohlmann geht nach einem kurzen Abstoß von Sander dazwischen. Besong kommt an die Kugel, tanz den Keeper lässig aus und schiebt ins leere Tor ein.

49. Von den etatmäßigen Profis stehen damit nur noch Morey und Hummels auf dem Rasen. Für Ersteren ist es nach überstandener Verletzung aber das erste Spiel seit über neun Monaten.

46. Der BVB tauscht für die zweiten 45 Minuten achtmal aus. Folgende Truppe steht nun auf dem Platz: Lotka - Morey, Hummels , Duranville, Pohlmann, Aning, Bueno, Papadopoulos, Besong, Eberwein, Michel.

Halbzeit: Der BVB führt glanzlos aber völlig souverän mit 3:0 zur Pause gegen Westfalia Rhynern. Die Führung ist mehr als verdient, schließlich hatten die Schwarz-Gelben deutlich mehr Spielanteile. Zunächst schnürte Reus einen Doppelpack, vor der Halbzeit legte dann Rijkhoff nach.

45. Pünktlich nach 45 Minuten ist hier Schluss.

43. Tooor! Borussia Dortmund vs. Westfalia Rhynern 3:0. Jetzt klingelt es aber. Westfalia bakommt den Ball nicht geklärt. Reus kommt halbrechts im Sechzehner an den Ball und spielt scharf in die Mitte. Dort muss Rijkhoff nur noch den Fuß hinhalten und zum 3:0 einschieben.

41. Uiuiui, das muss das 3:0 sein. Sander spielt den Ball bei einem Abstoß direkt Pohlmann in die Füße, der allein vor dem Keeper alle Freiheiten hat. Sein Schuss geht aber sehr deutlich über den Kasten.

39. knapp fünf Minuten sind es bis zur Pause. Tut sich hier noch was?

36. Die erste dicke Chance für Westfalia. Die Dortmunder Abwehr verschätzt sich bei einem langen Ball, weshalb Woitaschek beinahe zum Abschluss kommt. Meunier grätscht noch dazwischen, klärt die Situation aber nur bedingt. Heisinger kommt an den Ball und muss nur noch ins Eck legen, wieder ist aber Meunier zur Stelle und grätscht das Leder vor der Linie ab.

33. Ein Missverständnis zwischen Reus und Hazard führt zur nächsten Dortmunder Ecke. Diese findet im Anschluss Pfanne, welcher den Ball aber nicht mehr richtig kontrollieren kann.

31. Die Partie hat nach dem zweiten Treffer etwas an Tempo verloren. Der BVB macht nicht viel mehr als er muss, von Westfalia kommt quasi überhaupt nichts.

26. Westfalia probiert es mit einem schnellen Konter, nachdem Hazards Flanke in die Arme von Sander fällt. Dieser verpufft jedoch, weil Meunier gut aufpasst und rechtzeitig den langen Ball abläuft.

24. Tooor! Borussia Dortmund vs. Westfalia Rhynern 2:0. Reus schnürt den Doppelpack. Gut 20 Meter vor dem Tor bekommt der Offensivspieler etwas zu viel Platz. Nach zwei, drei Antrittsschritten hält er einfach Mal drauf und knallt das Leder oben links in die Maschen.

21. Nächste gute Gelegenheit für die Schwarz-Gelben. Reus spielt einen guten Pass auf Rijkhoff, der zunächst Sander umkurvt und dann eigentlich frei abschließen kann. Der Winkel ist aber etwas zu spitz, weshalb der Ball nur ans Außennetz geht.

17. Doppelchance BVB. Zunächst zieht Hazard aus der zweiten Reihe ab, seinen Schuss kann Sander aber nur nach vorne abwehren. Rijkhoff kommt frei an den Ball, bleibt aber ebenfalls am Westfalia-Keeper hängen.

15. Es gibt die nächste Ecke für die Dortmunder, nachdem Bamba sich im Strafraum gut durchsetzt, mit seiner flachen Hereingabe aber hängen bleibt. Der Eckball bringt aber erneut nichts ein.

12. Tooor! Borussia Dortmund vs. Westfalia Rhynern 1:0. Mit der ersten richtig gefährlichen Chance geht der BVB in Führung. Hazard wird links am Strafraum nach schönem langen Ball gefunden. Von dort aus bringt er das Leder in die Mitte, wo Reus der Volley abschließt und den Ball unter die Latte hämmert.

9. Pohlmann bringt eine Ecke nach einem Reus-Solo im Strafraum in die Mitte. Dort kommt Meunier mit dem Kopf dran, kann das Leder aber nur bedingt platzieren. Sander ist unten und pariert.

6. Rijkhoff bekommt den Ball am Sechzehnereck zugespielt, braucht aber am Ball etwas zu lange. Er legt auf Bamba ab, der den Ball in die Arme von Westfalia-Keeper Sander zimmert.

4. Bueno wird auf der linken Seite geschickt und bringt das Leder scharf in die Mitte. Dort kommt ein Westfalia-Bein zuerst an den Ball und klärt zur Ecke. Diese bringt aber nichts ein.

2. Dortmund startet wie zu erwarten mit viel Ballbesitz in die Partie. Bislang schiebt jedoch lediglich die defensive Viererkette den Ball hin und her.

1. Die Partie läuft. Das Spiel ist freigegeben.

Vor Beginn: Die Aufstellung des BVB ist da: Meyer - Meunier, Süle, Papadopoulos, Bueno - Pfanne, Pohlmann - Bamba, Reus, Hazard - Rijkhoff. In Marco Reus, Thomas Meunier, Niklas Süle und Thorgan Hazard sind gleich vier prominente Spieler im Einsatz.

Vor Beginn: Bevor der BVB ins Trainingslager in die USA reist, stehen noch zwei weitere Testspiele in Deutschland auf dem Programm. Rot-Weiß Oberhausen (19. Juli) und Rot-Weiß Erfurt (22. Juli) messen sich mit den Stars von Borussia Dortmund.

Vor Beginn: Der BVB muss beim ersten Testspiel zur Vorbereitung auf die neue Saison noch auf einige Profis verzichten. Die Nationalspieler kehren erst am 15. Juli aus dem Urlaub zurück. Daher werden heute auch einige Talente die Chance bekommen, sich zu zeigen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Testspiels von Borussia Dortmund bei Westfalia Rhynern. Ab 18 Uhr wird in der Kumpel+Hellmeister-Arena in Hamm.

BVB vs. Westfalia Rhynern heute live im TV und Livestream

Ihr habt mehrere Optionen, das Testspiel von Borussia Dortmund bei Westfalia Rhynern live zu sehen.

Entweder im TV und Livestream bei Pay-TV-Sender Sky oder über die offiziellen Kanäle des BVB. Dieser bietet einen kostenfreien Livestream auf YouTube und auf dem hauseigenen Sender an.

Detaillierte Informationen zur Übertragung bekommt Ihr hier.

