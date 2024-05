Die Reaktion blieb aus: Nebendarsteller Niklas Süle hat beim BVB eine maßlos enttäuschende Saison gespielt

© getty

Niklas Süle: Nebendarsteller bei BVB und DFB

Dass Süle einen veritablen Abstieg in dieser Saison hinlegte, zeigt sich auch am Verzicht von Julian Nagelsmann. Noch im Oktober sprach der Bundestrainer von Süle als Spieler, "den wir auf Sicht stark einschätzen". Nagelsmann ging noch weiter: "Wir können auf ihn nicht verzichten, weil er einer der besten Spieler auf der Position in der Bundesliga ist."

Nun ließ Nagelsmann Süle gänzlich aus dem EM-Kader heraus, schon nach seiner Nicht-Nominierung zu den Länderspielen im März war für den Innenverteidiger die Messe praktisch gelesen. "Er muss an seine maximale Leistung herankommen und den Anspruch haben, in Dortmund absoluter Stammspieler zu sein. Ob rechts oder innen, ist zweitrangig. Nicht nur mitzulaufen, sondern eine tragende Rolle zu spielen", forderte Nagelsmann.

So wird Süle nicht nur die Europameisterschaft verpassen, auch im Champions-League-Finale muss er Schlotterbeck und Hummels von der Bank aus zusehen. Zwei Highlights, in denen der als Transfercoup gefeierte und als Führungsspieler verpflichtete Süle allenfalls Nebendarsteller ist. Im Vorjahr stand er noch in 34 von 41 Pflichtspielen in der Anfangsformation, nun kommt er nur noch auf 20 von 31.