BVB, News und Gerüchte: Mateta bei Stürmersuche ins Gespräch gebracht

Der BVB sucht bekanntlich noch einen neuen Stürmer. Dabei wird nun ein früherer Bundesliga-Akteur ins Gespräch gebracht. Die News zu Borussia Dortmund heute.

Der 26-Jährige, von 2018 bis 2021 bei Mainz 05 aktiv, spielt aktuell bei Crystal Palace, will aber wohl zurück in die Bundesliga. Bei Palace steht Mateta zwar noch bis 2026 unter Vertrag, vergangene Saison kam er allerdings vorwiegend nur als Joker zum Einsatz.

© imago images

BVB, News: Kehl erklärt den Plan mit Rijkhoff

Sturmtalent Julian Rijkhoff ist mit seiner Situation bei Borussia Dortmund wohl nicht zufrieden, der BVB würde den 18-Jährigen aber gerne halten: "Wir haben einen langfristigen Vertrag und einen konkreten Plan mit Julian. Das haben wir mit ihm und seinem Management seit geraumer Zeit offen besprochen", erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl bei den Ruhr Nachrichten. "Wir sehen in ihm weiterhin einen sehr spannenden Spieler, den wir sehr schätzen und nutzen alle unsere Mannschaften, um ihm den nächsten Schritt zu ermöglichen und mit ihm an den Bereichen zu arbeiten, in denen er sich noch verbessern und weiterentwickeln muss."

Rijkhoff, der Anfang 2021 von Ajax Amsterdam in Dortmunds Nachwuchs wechselte, soll die Sache jedoch nicht so entspannt sehen. Laut Ruhr Nachrichten tendiert der Stürmer aktuell zu einem Abschied vom BVB, möglicherweise auch per Leihe. Vor allem, dass die Verantwortlichen in Dortmund ihn körperlich noch nicht weit genug für die erste Mannschaft sehen, sorgt bei Rijkhoff wohl für Verstimmung.

Zuletzt saß der Niederländer bei der Zweitvertretung in der 3. Liga gegen Preußen Münster 90 Minuten lang auf der Bank. Vergangene Saison hatte er in 32 Einsätzen für die U19 26 Tore erzielt.

