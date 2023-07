Später Doppelschlag: BVB schrammt gegen Viertligist an Blamage vorbei

Drittes Testspiel für den BVB: Die Schwarz-Gelben gewinnen bei Rot-Weiß Erfurt mit viel Mühe mit 2:1. Der Liveticker zum Nachlesen.

Vizemeister Borussia Dortmund hat auch den dritten Test der Saisonvorbereitung gewonnen. Der Bundesligist siegte am Samstag beim Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt mit 2:1 (0:1). Thorgan Hazard (80.) und Marius Wolf (86.) drehten die Partie zugunsten der Gäste, Caniggia Elva (23.) hatte den Außenseiter in Führung gebracht.

In der Mannschaft von Trainer Edin Terzic kamen erstmals in diesem Sommer wieder die Nationalspieler zum Einsatz. Dabei feierten die Neuzugänge Ramy Bensebaini und Felix Nmecha ihr Debüt im BVB-Trikot.

Für Dortmund war es der letzte Test vor der am Montag beginnenden USA-Reise. Dort trifft der Bundesligist auf die englischen Spitzenklubs Manchester United (31. Juli) und FC Chelsea (3. August).

Borussia Dortmund - RW Erfurt 2:1 - Das Spiel im Stenogramm

BVB vs. Rot-Weiß Erfurt 2:1 (0:1) Tore 0:1 Elva (23.), 1:1 Hazard (80.), 2:1 Wolf (86.) Aufstellung Borussia Dortmund Kobel (46. Meyer) - Meunier (46. Wolf), Hummels (75. Papadopoulos), Schlotterbeck (75. Collins), Bensebaini (46. Ryerson) - Özcan (46. Can), Reus (66. Pohlmann), Brandt (46. Hazard) - Malen (46. Nmecha), Duranville (46. Bamba/82. Besong)), Haller (46. Moukoko) Aufstellung Rot-Weiß Erfurt Schellenberg (61. Manitz) - Moritz (36. Feißberg), Zeller (61. Adesida/77. Kämpfer), Schulz (61. Zebrauskas), Lopes Cabral (61. Fabinski) - Startsev (61. Muteba/77. Weinhauer), Schwarzer (61. Krasucki) - Elva (61. Simic), Badu (61. Tavares), Mergel (61. Seidemann) - Hajrulla (61. Seaton/77. Langner) Gelbe Karten - / Moritz (9.)

Testspiel von Borussia Dortmund, BVB vs. Rot-Weiß Erfurt 2:1 - Liveticker zum Nachlesen

Fazit: Borussia Dortmund hat das dritte Testspiel der Vorbereitung gewonnen. Die Mannschaft von Coach Terzic drehte die Partie beim Regionalligisten spät und siegte durch Treffer von Hazard und Wolf mit 2:1. Lange aber tat sich die Borussia nach dem zwischenzeitlichen Rückstand von Elva schwer, erst in der Schlussphase, als beide Teams schon zahlreiche Wechsel vornahmen, sorgte der Favorit für die Wende in der Partie. Die Dortmunder reisen nun demnächst ins Trainingslager in die USA, treffen dort am 28. Juli ab 4:30 Uhr morgens auf den San Diego Loyal SC. Für Erfurt geht es hingegen schon am 28. Juli mit dem ersten Regionalliga-Spiel los, dann gastiert die zweite Mannschaft von Hansa Rostock im Steigerwaldstadion.

BVB vs. Rot-Weiß Erfurt: Testspiel von Borussia Dortmund jetzt im Liveticker - Abpfiff

90.: Dortmunds Keeper Meyer rettet in höchster Not im Eins gegen Eins gegen Seidemann.

88.: Wie schon zuletzt gegen Oberhausen, als der BVB mit 3:2 gewann, fällt auch heute der mögliche Siegestreffer sehr spät. Gegen Oberhausen traf Bamba in der 90. Minute zum 3:2.

86.: Toooooooooor! BORUSSIA DORTMUND - Erfurt 2:1! Wolf trifft aus kurzer Distanz! Hazard wird vor dem Strafraum nicht attackiert, kann den Ball nach links in die Tiefe auf Wolf spielen. Der Nationalspieler behält vor Manitz die Ruhe und schiebt dem Keeper den Ball durch die Beine zum 2:1 für die Dortmunder ins Tor.

BVB vs. Rot-Weiß Erfurt: Testspiel von Borussia Dortmund jetzt im Liveticker - Tor BVB

84.: Wolf schießt von rechts im Strafraum aus ungefähr neun Metern, trifft dabei aber nur Keeper Manitz. Dieser sichert sich das Leder im Nachfassen.

82.: Auch bei Dortmund hat Bamba nur einen relativ kurzen Einsatz. Der zur Halbzeit eingewechselte Borusse geht runter und für ihn darf Besong noch ein paar Minuten mitwirken.

BVB vs. Rot-Weiß Erfurt: Testspiel von Borussia Dortmund jetzt im Liveticker - Wechsel BVB

80.: Tooooooooooor! Erfurt - BORUSSIA DORTMUND 1:1! Hazard gleicht aus! Die Dortmunder kombinieren sich über die rechte Seite schnell nach vorne, der Ball kommt von Moukoko flach an den langen Pfosten, wo Hazard das Leder nur noch aus etwa sechs Metern über die Linie drücken muss.

BVB vs. Rot-Weiß Erfurt: Testspiel von Borussia Dortmund jetzt im Liveticker - Tor BVB

77.: Seaton geht nach gut 15 Minuten schon wieder vom Feld und wird durch Langner ersetzt. Heute soll bei Erfurt wohl der gesamte Kader zum Einsatz kommen bei dieser Partie gegen den Bundesligisten. Auch Muteba hatte für die Erfurter heute nur einen ganz kurzen Einsatz, wird durch Weinhauer ersetzt. Adesidas Einsatz ist auch nach nur rund eine Viertelstunde schon wieder beendet. Kämpfer kommt für ihn ins Spiel.

BVB vs. Rot-Weiß Erfurt: Testspiel von Borussia Dortmund jetzt im Liveticker - Dreifachwechsel Erfurt

75.: Beim BVB geht nun Schlotterbeck vom Feld und für ihn kommt Collins in die Partie. Zudem nimmt Coach Terzic bei den Dortmundern auch noch Hummels aus dem Spiel und bringt mit Papadopoulos einen neuen Innenverteidiger.

BVB vs. Rot-Weiß Erfurt: Testspiel von Borussia Dortmund jetzt im Liveticker - Doppelwechsel BVB

72.: Der BVB macht nun sichtlich wieder mehr Druck, die gerade eingewechselten zehn Erfurter haben alle Mühe, sich dem Ansturm des Bundesligisten zu erwehren und können sich teilweise nur mit unkontrollierten Befreiungsschlägen behelfen.

69.: Für Erfurts Joker Simic dürfte die heutige Partie eine ganz besondere sein, er ist nämlich von der U19 des BVB an die Thüringer ausgeliehen.

68.: Die Hälfte der zweiten Halbzeit ist mittlerweile schon rum und immer noch liegt Borussia Dortmund beim Regionalligisten in Erfurt mit 0:1 zurück. Der mittlerweile ausgewechselte Elva erzielte in der 23. Minute den bislang einzigen Treffer der heutigen Partie.

66.: Nun nimmt auch der BVB den nächsten Wechsel vor. Routinier Reus geht runter und wird durch Pohlmann ersetzt.

BVB vs. Rot-Weiß Erfurt: Testspiel von Borussia Dortmund jetzt im Liveticker - Wechsel BVB

61.: Bei den Erfurtern gibt es jetzt gleich zehn Wechsel auf einmal. Schellenberg geht vom Feld, für ihn kommt Manitz ins Tor. Statt des Torschützen Elva kommt bei den Gastgebern Simic in die Partie. Für Schwarz darf bei den Thüringern nun Krasucki rund 30 Minuten gegen den BVB ran. Statt Lopes Cabral kommt Fabinski bei den Erfurtern ins Spiel. Schulz hat nach etwas mehr als einer Stunde für heute Feierabend, er wird durch Zebrauskas ersetzt. Auch Zeller geht nun runter, für ihn kommt Adesida zu einem Jokereinsatz. Routinier Startsev verlässt das Feld, für ihn darf nun Muteba ran. Für Hajrulla ist nun Schluss für heute, der Stürmer wird durch Seaton ersetzt. Für Mergel kommt Seidemann bei den Erfurtern auf den Platz. Neuzugang Badu, der von Energie Cottbus nach Erfurt wechselte, geht vom Feld. Für ihn darf Tavares nun gegen den Bundesligisten mitwirken.

BVB vs. Rot-Weiß Erfurt: Testspiel von Borussia Dortmund jetzt im Liveticker - Zehn Wechsel bei Erfurt

60.: Dortmunds Moukoko hält von rechts am Strafraum aus ungefähr 22 Metern einfach mal drauf, der Ball geht rechts unten am Tor vorbei, Schellenberg muss nicht eingreifen.

58.: Reus schießt einen Freistoß von halbrechts am Strafraum aus ungefähr 19 Metern über die Mauer, aber auch ganz knapp rechts über den Kasten der Erfurter.

55.: Nach einem schnellen Angriff und einem Pass von Nmecha in die Tiefe auf Moukoko kommt der junge Stürmer aus etwa acht Metern zum Abschluss, dieser wird gerade noch in höchster Not von einem Erfurter ins Toraus abgeblockt.

54.: Lopes Cabral versucht es per Freistoß von rechts am Strafraum aus etwa 18 Metern mit einem Direktschuss. Das Leder geht knapp rechts über das Tor.

52.: Wie schon im ersten Durchgang, so startet der Bundesligist nun in personell deutlich veränderter Formation auch im zweiten Abschnitt sehr schwungvoll.

49.: Die Dortmunder kommen mit sehr viel Schwung aus der Kabine und bauen schon zu Beginn des zweiten Durchganges eine Druckphase auf.

46.: Beim BVB gibt es nun zahlreiche Wechsel. Für Haller kommt Moukoko in die Partie. Auch Bensebaini blieb in der Kabine, für ihn darf nun Ryerson als Außenverteidiger ran. Nationalspieler Brandt blieb in der Kabine, er wird durch Wolf ersetzt. Im Tor nimmt BVB-Coach Terzic ebenfalls einen Wechsel vor. Nun steht Meyer statt Kobel zwischen den Pfosten. Malen hat aufseiten des BVB ebenfalls schon nach 45 Minuten Feierabend, er wird durch Leihrückkehrer Hazard ersetzt. Can darf mit Beginn der zweiten Halbzeit im Mittelfeld statt Özcan ran. Bamba kommt als Joker in die Partie, er ersetzt Talent Duranville beim BVB. Neuzugang Nmecha darf sich in Erfurt ebenfalls präsentieren, der frühere Wolfsburger kommt für Meunier in die Partie.

BVB vs. Rot-Weiß Erfurt: Testspiel von Borussia Dortmund jetzt im Liveticker - Acht Wechsel beim BVB

46.: Weiter geht es in Erfurt.

BVB vs. Rot-Weiß Erfurt: Testspiel von Borussia Dortmund jetzt im Liveticker - Beginn 2. Halbzeit

Halbzeit: Borussia Dortmund liegt im Testspiel beim Regionalligisten Erfurt zur Pause mit 0:1 zurück. Obwohl der Bundesligist spielerisch teilweise klar überlegen war, nutzte Erfurts Elva bei einem Konter die bislang einzige Chance des Außenseiters eiskalt zum Führungstor. Beim BVB flachte der anfängliche Offensivdruck im ersten Durchgang dann immer mehr ab.

BVB vs. Rot-Weiß Erfurt: Testspiel von Borussia Dortmund jetzt im Liveticker - Halbzeit

45.: In der ersten Halbzeit wird es eine Minute Nachspielzeit geben.

43.: Die Dortmunder wirken nun schon leicht gefrustet ob des Rückstandes, nachdem es zu Beginn noch recht gut aussah vonseiten des Bundesligisten.

40.: Der BVB ist weiterhin spielbestimmend, kommt aber kaum noch zu Torabschlüssen.

37.: Schlotterbeck geht recht ungestüm mit gestrecktem Bein in einen Zweikampf gegen Startsev, kommt aber noch einmal ohne Gelbe Karte davon.

36.: Bei den Gastgebern muss nun gewechselt werden. Der verletzte Moritz kann nicht mehr weitermachen, für ihn kommt Feißberg in die Partie.

BVB vs. Rot-Weiß Erfurt: Testspiel von Borussia Dortmund jetzt im Liveticker - Wechsel Erfurt

32.: Erfurts Hajrulla kommt halblinks im Strafraum aus ungefähr 13 Metern zum Schuss, er setzt den Ball knapp über das Tor, Kobel wäre aber wohl ohnehin zur Stelle gewesen.

30.: Die Dortmunder haben den anfänglichen Schwung nach dem Gegentreffer nun etwas verloren, kommen auch nicht mehr so leicht an den gegnerischen Strafraum, wie es noch in den ersten rund 20 Minuten oftmals der Fall war.

27.: Mit dem 1:0 im Rücken zeigen die Gastgeber nun durchaus auch ihre fußballerischen Qualitäten und halten den Ball erstmals im heutigen Spiel über längere Zeit auch unter Druck in den eigenen Reihen.

24.: Der Treffer für die Thüringer hat sich bislang überhaupt nicht angedeutet, das 1:0 durch Elva fiel direkt mit dem ersten Vorstoß der Erfurter.

23.: Toooooooooor! Borussia Dortmund - ERFURT 0:1! Elva schießt Kobel durch die Beine! Nach einem Konter der Gastgeber scheint die Chance zunächst schon dahin, doch über Umwege und eine ganz schlechte Befreiungsaktion von Hummels kommt der Ball nach rechts zu Elva. Dieser schiebt das Leder flach in Richtung Kasten und durch die Beine von Kobel zum 1:0 in die Maschen. Da sah der Schweizer BVB-Keeper nicht sonderlich gut aus.

BVB vs. Rot-Weiß Erfurt: Testspiel von Borussia Dortmund jetzt im Liveticker - Tor für Erfurt

22.: Gut 20 Minuten sind im Testspiel zwischen Erfurt und Dortmund rum, es steht noch 0:0. Allerdings hat der Bundesligist bislang alles im Griff und ist am Drücker.

19.: Während für die Dortmunder die Bundesliga erst im August wieder beginnt, ist die heutige Partie für die Erfurter eine Woche vor dem Beginn der Regionalliga-Saison ein richtiger Härtetest vor ungefähr 16.000 Zuschauern. Erfurt startet am 28. Juli mit dem Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Hansa Rostock.

16.: Brandt spielt den Ball aus dem Mittelfeld einmal mehr sehr gut nach rechts auf den durchstartenden Malen, dessen flache Hereingabe klärt Erfurts Abwehr dann gerade noch ins Toraus.

14.: Der BVB ist in dieser Anfangsphase vor allem über die rechte Außenbahn immer wieder gefährlich und zwar in Person von Meunier, der richtig gute Flanken ins Zentrum bringt.

11.: Nach einem schnellen Angriff über Brandt kommt Malen rechts im Strafraum aus ungefähr neun Metern zum Schuss. Den flachen Abschluss in Richtung linkes Eck pariert Schellenberg sicher.

10.: Meunier löst eine heikle Situation im Strafraum mit all seiner Routine, mit einer Körpertäuschung lässt er Badu ins Leere laufen und baut den Gegenangriff auf.

9.: Erfurts Moritz sieht für eine etwas härtere Grätsche gegen Malen am eigenen Strafraum früh in der Partie die erste Gelbe Karte.

BVB vs. Rot-Weiß Erfurt: Testspiel von Borussia Dortmund jetzt im Liveticker - Gelbe Karte für Moritz

6.: Brandt kommt links im Strafraum aus etwa 15 Metern zum Schuss, Keeper Schellenberg kann den Abschluss in Richtung linkes Eck nach vorne abwehren und hat das Leder dann im Nachfassen sicher.

3.: Die Dortmunder übernehmen gleich von Beginn an im Steigerwaldstadion von Erfurt die Spielkontrolle.

1.: Los geht es in Erfurt.

BVB vs. Rot-Weiß Erfurt: Testspiel von Borussia Dortmund jetzt im Liveticker - Anpfiff

Vor Beginn: Davor gab es für die Erfurter im Rahmen der Vorbereitung auch noch jeweils Unentschieden gegen Schweinfurt (1:1) und Würzburg (2:2).

Vor Beginn: Nun bekommt es die Borussia also mit Erfurt mit einem weiteren Viertligisten zu tun. Der frühere Zweitligist aus Thüringen gewann zuletzt in der Vorbereitung unter anderem gegen die zweite Mannschaft von Greuther Fürth souverän mit 6:0. Dabei gelangen Hajrulla und Krasucki jeweils Doppelpacks.

Vor Beginn: Am Mittwoch testete der BVB zudem gegen Oberhausen, konnte sich gegen den Regionalligisten knapp mit 3:2 behaupten. Reus, Papadopoulos und Bamba trafen dabei für die Dortmunder, die zunächst sogar nach sechs Minuten in Rückstand gerieten.

Vor Beginn: In den bisherigen beiden Tests konnten sich die Dortmunder von Coach Edin Terzic jeweils durchsetzen. Zunächst gab es einen 7:0-Kantersieg bei Westfalia Rhynern. Dabei traf Reus unter anderem vor der Pause schon doppelt, Besong nach dem Weitenwechsel danach ebenfalls auch noch.

Vor Beginn: Im dritten Test der Sommervorbereitung bekommt es Borussia Dortmund mit Rot-Weiß Erfurt erneut mit einem unterklassigen Klub zu tun.

Vor Beginn: Im Vergleich zum 3:2-Sieg zuletzt in Oberhausen bleiben nur Hummels, Reus und Duranville in der Startformation des BVB.

Vor Beginn: Borussia Dortmund spielt in folgender Formation: Kobel - Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini - Özcan, Reus, Brandt - Malen, Haller, Duranville.

Vor Beginn: Die Erfurter laufen mit folgender Elf auf: Schellenberg - Moritz, Zeller, Schulz, Lopes Cabral - Startsev, Schwarzer - Elva, Badu, Mergel - Hajrulla.

Vor Beginn: Zwei Partien haben die Dortmunder in der Vorbereitung bereits absolviert: auf einen 7:0-Sieg über Westfalia Rhynern folgte ein knappes 3:2 gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen. Wie schlägt sich der BVB heute? Kurz vor dem Anpfiff melden wir uns hier mit den Aufstellungen zurück!

Vor Beginn: Gespielt wird in der Multifunktionsarena Erfurt, der Anstoß ist für 16.30 Uhr angesetzt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Testspiel zwischen Borussia Dortmund und dem Viertligisten Rot-Weiß Erfurt!

© getty Borussia Dortmund bekommt es heute mit Rot-Weiß Erfurt zu tun.

BVB vs. Rot-Weiß Erfurt: Testspiel von Borussia Dortmund heute im TV und Livestream

Wenn Ihr den Test live sehen möchtet, könnt Ihr das auf verschiedenen Wegen tun. Sky zeigt das Duell auf dem Kanal Sky Sport News - sowohl im TV als auch im Livestream via SkyGo oder WOW.

Diese Optionen sind allesamt kostenpflichtig, allerdings gibt es auch noch eine Gratisvariante: den hauseigenen YouTube-Channel der Borussia und BVB TV auf der eigenen Website.

