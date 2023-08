BVB: Remis gegen Chelsea - zwei Neuzugänge überzeugen

Borussia Dortmund hat beim abschließenden Test der USA-Reise in der Nacht auf Donnerstag ein 1:1 (0:0) gegen den FC Chelsea geholt. Marius Wolf brachte den BVB in Chicago in Führung (80.), Mason Burstow egalisierte in der 89. Minute.

Der BVB hatte Glück, nicht in Rückstand geraten zu sein. Keeper Alexander Meyer, der den verletzten Gregor Kobel ersetzte, parierte im Laufe der Partie mehrmals stark. Ebenfalls positiv auffällig waren zwei Neuzugänge: Marcel Sabitzer im Mittelfeld-Zentrum sowie Ramy Bensebaini, der in der 53. Minute auf der Linie rettete.

BVB-Trainer Edin Terzic änderte seine Startelf im Vergleich zum 3:2-Sieg gegen Manchester United auf fünf Positionen. Abgesehen vom Torwartwechsel begannen Bensebaini, Salih Özcan, Marco Reus, Youssoufa Moukoko statt Wolf, Emre Can, Julian Brandt und Sébastien Haller.

Neuzugang Felix Nmecha feierte in Chicago sein Comeback, nachdem er die ersten beiden Testspiele der USA-Reise wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel verpasst hatte. Terzic wechselte ihn in der 72. Minute ein. Bei Chelsea stand Neuzugang Christopher Nkunku von RB Leipzig in der Startelf.

"Es war ein sehr wichtiger Test für uns. Die Partie haben beide Seiten mit viel Leidenschaft und Intensität geführt. Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert", sagte BVB-Terzic. Direkt nach dem Spiel brach der BVB-Tross zum Flughafen von Chicago auf, von wo es zurück nach Deutschland ging. Die Mannschaft verlässt die USA ungeschlagen. Vor dem Remis gegen Chelsea waren Siege gegen San Diego Loyal sowie Manchester United gelungen.

