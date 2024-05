BVB: Manchester United verpasst Jadon Sancho offenbar Mega-Preisschild

Sancho wechselte 2021 für 85 Millionen Euro vom BVB nach Manchester, wurde dort jedoch nicht glücklich. In der Rückrunde fand er in Dortmund zu seiner alten Glanzform zurück. In 20 Einsätzen gelangen Sancho drei Tore und drei Assists. Bei Dortmunds sensationellem Lauf ins Champions-League-Finale spielte er eine entscheidende Rolle.

Der 24-jährige Flügelstürmer und der BVB würden die Leihe generell gerne in eine feste Rückkehr verwandeln. Es erscheint jedoch sehr unwahrscheinlich, dass Dortmund die aufgerufene Summe investiert. Bisheriger Rekord-Transfer ist Ousmane Dembélé, der 2016 für 35 Millionen Euro von Stade Rennes nach Dortmund wechselte.

Sanchos Vertrag bei United läuft noch bis 2026, dem Vernehmen nach kassiert er pro Woche umgerechnet rund 321.000 Euro. Bei einem festen Transfer nach Dortmund müsste er persönlich auch gewaltige Gehaltseinbußen in Kauf nehmen.