BVB-Sieg in letzter Sekunde: Borussia Dortmund müht sich gegen Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen

Borussia Dortmund hat sich im Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen in allerletzter Sekunde noch den Sieg gerettet. Mit dem Schlusspfiff traf Samuel Bamba zum 3:2 für den BVB.

Borussia Dortmund hat sich im zweiten Test der Saisonvorbereitung zum nächsten Sieg gemüht. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic gewann beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen durch einen Last-Minute-Treffer mit 3:2 (1:1). Eine Woche zuvor hatte der Bundesligist den Fünftligisten Westfalia Rhynern locker mit 7:0 bezwungen.

Der BVB, welcher ohne jegliche Neuzugänge und Nationalspieler antrat, geriet durch Cottrell Ezekwem (7.) früh in Rückstand. Marco Reus (14.) sorgte für den Ausgleich, Antonios Papadopoulos (49.) drehte zunächst die Begegnung zugunsten der Borussia. Durch einen Distanzschuss von Manfredas Ruzgis (69.) kam Oberhausen zum verdienten 2:2, ehe Samuel Bamba (90.) dem BVB mit der letzten Aktion des Spiels den Sieg sicherte.

Am Samstag tritt Dortmund zum Test bei Rot-Weiß Erfurt an. Zwei Tage später geht es in die USA, dort testet der BVB gegen die englischen Spitzenklubs Manchester United (31. Juli) und FC Chelsea (3. August).

Borussia Dortmund vs. Rot-Weiß Oberhausen 3:2 (1:1) Tore 0:1 Ezekwem (6.), 1:1 Reus (14.), 2:1 Ezekwem (ET, 49.), 2:2 Ruzgis (69.), 3:2 Bamba (90.) Aufstellung BVB1. HZ Meyer - Morey, Süle, Hummels, Bueno - Papadopoulos - Duranville, Reus, Pohlmann, Hazard - Besong Aufstellung BVB 2. HZ Lotka - Meunier, Süle (78. Collins), Hummels (78. Lubach), Bueno (63. Aning) - Papadopoulos - Bamba, Reus (78. Wätjen), Pohlmann, Hazard (78. Brunner) - Besong (63. Rijkhoff) Gelbe Karten

BVB vs. Rot-Weiß Oberhausen: Testspiel von Borussia Dortmund im Liveticker zum Nachlesen - Schluss 3:2

90. Tolle Aktion - mit dem Schlusspfiff! Wieder ein langer Ball von Collins - Bamba nimmt an und tankt sich durch, schließt dann rechts flach ab und trifft ins Netz. Direkt darauf folgt der Schlusspfiff. Der späte Sieg für den BVB.

90. TOOOOR für den BVB!

89. Pohlmann flankt aus dem rechten Halbfeld - in die Arme von RWO-Keeper Benz.

88. Toller Steilpass durch diverse Abwehrspieler von Collins - Bamba legt sich den Ball am Linksverteidiger vorbei und startet in die Tiefe. Der greift zu - Freistoß.

87. Samuel Bamba hat rechts mal etwas Platz, läuft an - und bleibt im ersten Dribbling hängen.

85. Meunier dribbelt rechts an und flankt ins Zentrum - dort ist Brunner eingelaufen. Doch er tritt leicht am Ball vorbei und bringt ihn unsauber aufs Tor. Kein Problem für den RWO-Keeper.

85. Oberhausen probiert es per Steilpass, aber Lotka ist weit draußen und klärt.

82. RWO versucht es jetzt mal mit kontrolliertem Ballbesitz, doch ohne Erfolg. Brunner schnappt sich den Ball, verliert ihn aber direkt wieder - dahinter ist Aning zur Stelle und klärt für den BVB.

78. Vier Wechsel beim BVB: Collins, Wätjen, Brunner und Lubach kommen aufs Feld. Lubach geht auf die Sechs, Papadopoulos rückt hinten rein, Hummels geht raus. Daneben ersetzt Collins Süle. Wätjen kommt für Reus. Für Brunner verlässt Hazard links den Platz.

78. Bamba fliegt an einer Flanke von Aning vorbei - Oberhausen klärt zur Ecke. Die Pohlmann-Flanke bringt nichts ein außer einen RWO-Konter, den Papadopoulos abfängt.

75. Rexha dribbelt von rechts an und versucht es mit links wie Ruzgis - trifft aber Zentimeter am Pfosten vorbei mit viel Spin nur das Außennetz.

74. Eine Flanke aus dem linken Halbfeld landet am zweiten Pfosten auf dem Kopf von Kleinsorge. Doch der kann im Luftduell mit Hazard den Ball nicht aufs Tor bringen.

73. Aning blockt einen RWO-Vorstoß rechts zur Ecke - die kommt kurze, dort will ein Oberhausener verlängern. Doch der Ball verspringt ihm ins Toraus. Abstoß.

72. Hazard zieht links in die Tiefe, aber RWOs Rechtsverteidiger läuft den Ball ab - Abstoß.

69. Was für ein Knaller! Ruzgis zieht wieder von links einen Schritt in die Mitte - diesmal aber aus gut 25 Metern. Und der schlägt perfekt flach links unten im Netz ein. Nichts zu machen für BVB-Keeper Lotka, der den Ball auch spät sieht.

69. TOOOOR für Oberhausen!

66. Der BVB hat jetzt mehrfach hinten Probleme. Erst spielt Aning unsauber, dann Pohlmann. Aber ohne gefährlichen Konter von RWO.

65. Auch RWO tauscht jetzt groß durch, sechs Wechsel bei den Gastgebern.

63. Doppelwechsel beim BVB: Aning und Rijkhoff kommen auf den Platz. Bueno und Besong gehen runter.

62. LOTKA! Ruzgis dribbelt von links an, spielt sich durch und zieht ab - Lotka springt hoch und lenkt den Ball gerade noch so über die Latte.

59. Knapp! Papadopoulos spielt einen ganz schlimmen Fehlpass zurück - Kreyer sprintet dazwischen und zieht in Richtung Tor. Im Strafraum stellt ihn Hummels, geht mehrere Körpertäuschungen mit und wirft sich dann vor den Schuss. Geblockt.

57. Kleinsorge erobert sich hoch einen Ball und schießt aus 20 Metern - rechts vorbei.

54. Reus schickt Hazard links in die Tiefe, der aus spitzem Winkel abzieht. Der Keeper blockt zur Ecke. Pohlmanns Flanke landet in den Armen des RWO-Schlussmannes.

53. Bueno dribbelt sich links durch, flankt dann von außen - aber der RWO-Keeper faustet den Ball weg.

49. Eine Freistoßflanke fliegt an den zweiten Pfosten, dort köpft Papadopoulos in die Mitte. Ezekwem versucht, mit dem Oberschenkel zu klären, drückt die Kugel aber von unten gegen die Querlatte und über den Keeper ins Netz. Eigentor!

49. TOOOOOR für Dortmund!

47. Hummels schickt Bueno links hinter die Kette. Der flankt an den kurzen Pfosten - Besong springt in den Ball, schießt im Flug aber am Tor vorbei.

46. Weiter geht's. Der BVB kommt mit drei Wechseln zurück auf Feld. Lotka, Bamba und Meunier spielen für Meyer, Duranville und Morey.

BVB vs. Rot-Weiß Oberhausen: Testspiel von Borussia Dortmund im Liveticker zum Nachlesen - Halbzeit 1:1

45. Pause in Oberhausen. Mit einem Unentschieden geht es in die Pause.

44. TOPCHANCE! Ein Steilpass von RWOs Rechtsverteidiger Montag landet in der Spitze bei Ruzgis, der den Ball stoppen kann und aufs Tor bringt - Meyer pariert. Der Ball war zuvor aber ohnehin an der Hand von Ruzgis. Ein Tor hätte nicht zählen dürfen.

44. Kefkir schickt Kreyer in Süles Rücken - doch Papadopoulos passt auf und schiebt weit rechts raus, um Kreyer zu stellen - mit Erfolg.

42. Der BVB will schnell kontern, der lange Ball kommt aber nicht an. Der Befreiungsschlag landet rechts bei Hazard, der aus dem Halbfeld flankt - in die Arme des Keepers.

41. Reus fungiert hier mit Pohlmann als Spielmacher - immer wieder kippt Papadopoulos in die Abwehrkette zurück und stellt ein 3-4-3 her. Diesmal verliert Reus den Ball - schnell haben Morey, Süle und Reus aber RWOs Kreyer umzingelt und holen sich die Kugel wieder.

39. Der BVB startet direkt in den Gegenkonter - Duranville zieht links tief und schickt eine Flanke in Richtung Besong. Der Stürmer sprintet in die Spitze, doch RWOs Linksverteidiger spitzelt die Kugel vorher weg.

39. Bueno flankt von links - doch der zwei Meter große Ezekwem klärt den Ball aus dem Zentrum - und startet den konter. Doch an Morey kommt der Innenverteidiger dann nicht vorbei.

38. Pohlmann schickt Reus per Doppelpass in den Strafraum - Fassnacht setzt zur Grätsche an und klärt zur Ecke.

37. Jetzt der BVB. Bueno zieht links tief, spielt dann Reus am Strafraum an. Der zögert etwas und schickt dann Duranville tief - zu spät. Der Youngster hatte seinen Lauf aufgrund einer Abseitsstellung schon abgebrochen.

36. Wieder Stoppelkamp! Diesmal von halbrechts, doch der von Hummels nochmal abgefälschte Ball hat kaum noch Speed - Meyer nimmt auf.

34. Stoppelkamp! Immer wieder sorgt er bei RWO für Dampf - jetzt mit einem Linksschuss vom Strafraumrand. Meyer springt hin, doch der Flachschuss dreht sich rechts am Kasten vorbei.

33. Der BVB versucht es in der zweiten Welle, Papadopoulos' Fernschuss ist aber deutlich zu hoch und zu weit rechts, um gefährlich zu werden.

33. Jetzt aber Duranville: Der Youngster zieht im Vollsprint in die Tiefe, läuft einem Papadopoulos-Pass hinterher. Doch Rechtsverteidiger Montag schlägt zur Ecke ins Toraus. Die Pohlmann-Flanke landet auf dem Kopf eines Oberhauseners.

32. Duranville und Hazard tauschen jetzt mal die Seite. Der junge Belgier will rechts etwas starten, spielt zu Reus und geht tief - der verliert aber den Ball.

30. Freistoß RWO. Ezekwem dribbelt rechts an und kommt im Zweikampf mit hazard zu Fall - die Flanke fällt im Strafraum runter, Morey haut sie weg.

26. Morey dribbelt an und kommt glücklich an einem Oberhausener vorbei. Dann schickt er Duranville in die Tiefe - auch er hat etwas Glück beim ersten Dribbling, am zweiten Verteidiger bleibt er aber hängen.

23. Wieder die tolle Verlagerung RWOs nach Rechtsaußen - doch diesmal steht der BVB bereit und blockt die flache Flanke hinter die Abwehrkette.

20. Nochmal Freistoß - wieder leicht von rechts, aber diesmal zentraler. Reus steht neben Bueno bereit - und der Ex-Kapitän zieht auch direkt aufs Tor. Die Flugbahn ist gut, aber einen Ticken zu hoch - drüber.

18. Super riskant! Morey verliert einen Zweikampf am eigenen Strafraum und RWO-Kapitän Kreyer kommt ins Eins-gegen-Eins mit Meyer. Doch der Keeper ist schnell draußen und macht Druck. Kreyer will in die Mitte querlegen, doch Süle ist zur Stelle und blockt den Pass in die Arme von Keeper Meyer.

17. Freistoß BVB von rechts - Bueno schlägt mit links und viel Zug zum Tor ins Zentrum. Doch RWO-Keeper Kratzsch fängt die Kugel aus der Luft.

14. Hazard zieht links in die Tiefe und flankt flach ins Zentrum. Reus zieht ab - und schießt den Torwart an. Doch der Abpraller vom Torwart hat in der Luft so viel Spin, dass er sich trotzdem hinter den Keeper ins Netz senkt. Ein Verteidiger springt noch ins eigene Tor, kann aber den Treffer nicht mehr verhindern.

14. TOOOOR für den BVB!

12. Jetzt mal wieder der BVB: Duranville möchte Besong in die Spitze schicken. Doch der Youngster will sich vorne mit einer kunstvollen Ballannahme beweisen. Das misslingt ihm.

11. Wieder Stoppelkamp - diesmal von links neben dem Strafraum. Seine Flanke fängt Meyer aber aus der Luft.

10. Fast das 2:0! Stoppelkamp wird nach einem Hummels-Fehlpass in der Mitte per Flanke bedient - er hatte sich zwei Meter von Süle abgesetzt. Doch die scharfe Flanke erwischt er nicht komplett und schießt am Tor vorbei.

9. Der nächste Aufschrei: Meyer nimmt den Ball vom eigenen Spieler mit der Hand auf. Doch laut dem Schiedsrichter war es wohl kein absichtliches Rückspiel.

6. Der von Meyer rausgefaustete Ball kommt von rechts wieder ins Zentrum. Meyer ist weit draußen - und Cottrell Ezekwem kommt per Kopf an den Ball. Der Bruder des Paderborner Profis Kimberly Ezekwem köpft unbedrängt ins hinter Meyer leere Tor.

6. TOOOOR für Oberhausen!

6. Nochmal Ecke - eine weitere Flanke kommt von rechts, Morey klärt per kopf. Wieder flankt Stoppelkamp - Meyer springt hoch und faustet heraus.

5. Moritz Stoppelkamp spielt die Ecke kurz aus und flankt dann den zweiten Ball - Papadopoulos wirft sich in den Ball und klärt erneut zur Ecke. Wieder Stoppelkamp, diesmal klärt Pohlmann per Kopf.

5. RWO macht hier richtig Dampf - und erzwingt immer wieder Fehler. Morey verfehlt beim Zuspiel Reus im Zentrum, der muss zugreifen, um den Konter zu unterbinden - Freistoß. Der erste richtig ruhige Aufbau der Oberhausener. Und der wird richtig gefährlich. Ein hoher Ball nach Rechtsaußen wird zur Flanke - und Hummels muss per Kopf zur Ecke klären.

3. Süle mit einem tollen Lupfer in die Spitze - Pohlmann nimmt mit der Brust an, kann die Kugel dann aber nicht behaupten.

2. Morey versucht es gegen den hohen Druck von RWO mit einem Steilpass, doch die Oberhausener klären zum Einwurf. Der bringt dem BVB nichts ein.

Anpfiff: Los geht's!

Vor Beginn: Gleich geht es los! Die Mannschaften laufen ein. Mats Hummels führt den BVB als Kapitän aufs Feld. Im letzten Test teilte er sich die Ehre mit Niklas Süle - heute ist er vor ihm an der Reihe.

BVB vs. Rot-Weiß Oberhausen: Testspiel von Borussia Dortmund im Liveticker zum Nachlesen - Anpfiff

Vor Beginn: Für den Vizemeister aus Dortmund ist es das zweite Testspiel der laufenden Vorbereitungsphase. Vor einer Woche bezwang man den Oberligisten Westfalia Rhynern mit 7:0.

Vor Beginn: Die Partie wird um 18 Uhr angepfiffen und im Stadion Niederrhein in Oberhausen ausgetragen.

Vor Beginn: Willkommen zum Liveticker des Testspiels zwischen Borussia Dortmund und Rot-Weiß Oberhausen.

BVB vs. Rot-Weiß Oberhausen: Testspiel von Borussia Dortmund heute im TV und Livestream

Der BVB übernimmt die Übertragung selbst und bietet das Testspiel auf seinen Plattformen an, unter anderem auch gratis bei YouTube.

Darüber hinaus ist das Duell auch bei Sky auf den Sendern Sky Sport News (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga zu sehen. Dominik Müller übernimmt die Rolle des Kommentatoren. Auf den Livestream von Sky könnt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW zugreifen.

BVB: Die weiteren Testspiele der Dortmunder

Datum, Uhrzeit: Gegner: Ort: Samstag 22.07.2023

Anstoß um 16:30 Uhr Rot-Weiss Erfurt Erfurt Freitag, 28.07.2023

Anstoß um 04:30 Uhr San Diego Loyal San Diego Montag, 31.07.2023

Anstoß um 03:00 Uhr Manchester United Las Vegas Donnerstag, 03.08.2023

Anstoß um 02:30 Uhr FC Chelsea Chicago Sonntag, 06.08.2023

Anstoß um 17:00 Uhr Ajax Amsterdam Dortmund