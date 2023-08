BVB, News und Gerüchte: Details zum Geheimtest aufgetaucht! Diese Profis hat Edin Terzic ausprobiert

Borussia Dortmund hat einen Geheimtest gegen Preußen Münster absolviert. Edin Terzic hat vor dem Bundesliga-Auftakt gegen den 1. FC Köln Personalsorgen. Marco Reus und seine Frau erwarten Nachwuchs. News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

Borussia Dortmund hat am Tag nach dem Pokalspiel beim TSV Schott Mainz (6:1) einen Geheimtest gegen Preußen Münster absolviert. Das Spiel wurde mit 2:0 gewonnen.

© getty

BVB, Gerücht: Personalsorgen vor Bundesliga-Auftakt

Vor dem Bundesliga-Auftakt gegen den 1. FC Köln bangt der BVB noch um den einen oder anderen Profi. Zwar sagte Edin Terzic, dass Niklas Süle wieder zur Verfügung stehen werde, doch am Tag nach dem Pokalspiel wurde er zunächst noch individuell behandelt, wie die Ruhr Nachrichten berichten. In Mainz wurde der 27-Jährige wegen Rückenproblemen ausgewechselt.

Knapp werde die Zeit zudem für Neuzugang Felix Nmecha, der mit Sprunggelenksproblemen zu kämpfen hat. Am Sonntag sei der ehemalige Wolfsburger 45 Minuten lang im Funktionsgebäude gewesen. Ob es für einen Einsatz reicht, bleibt abzuwarten. Das gilt auch für Karim Adeyemi, der am Sonntag mit muskulären Problemen fehlte. Die Vorbereitung auf das Köln-Spiel beginnt am Dienstag.