Applaus bei Ehrensparlier verweigert: Stürmer-Star Darwin Núñez ignoriert Jürgen Klopp bei Abschied vom FC Liverpool

Beim Ehrenspalier seines Teams, das Klopp nach dem Schlusspfiff zweimal durchschritt, blieb der Stürmer aus Uruguay jeweils regungslos am Rand stehen. Diese Szene machte anschließend bei Social Media die Runde.

Klopp hatte zu Jahresbeginn überraschend seinen Abschied von der Anfield Road nach knapp neun Jahren angekündigt. Nach dem Heimsieg gegen die Wolves bekamen der deutsche Coach und sein Staff Geschenke überreicht, Klopp ging auf eine Ehrenrunde, hielt eine Ansprache an die Fans und wurde von seiner Mannschaft mit einem Spalier geehrt - was Núñez allerdings nicht sonderlich beeindruckte.

Möglicherweise war Núñez mit den 19 Spielminuten, die er am Sonntag von Klopp bekam, unzufrieden - oder aber mit seinen eigenen Leistungen im Saison-Endspurt, denn der Stürmer blieb in seinen letzten zehn Pflichtspielen für die Reds torlos.

In der nun für Liverpool abgeschlossenen Saison kam Núñez in 54 Duellen in allen Wettbewerben auf 18 Treffer und 13 Vorlagen.