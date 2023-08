BVB, News und Gerüchte: Schon lange auf der Liste - bahnt sich Wechsel bei Thorgan Hazard an?

Thorgan Hazard könnte den BVB in Richtung Monaco verlassen. Edin Terzic und Marcel Sabitzer haben sich derweil nach dem Sieg im DFB-Pokal geäußert. Aktuelle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

Das Team aus der Ligue 1 hat demnach bereits Kontakt zur Spielerseite aufgenommen, stellt aber in Frage, ob Hazard selbst zu den Monegassen wechseln will. Der 30-Jährige verbrachte das vergangene halbe Jahr leihweise bei der PSV Eindhoven und hat beim Vize-Meister einen Vertrag bis 2024.

Thorgan Hazard steht bei Borussia Dortmund schon lange auf der Abgangsliste, nun könnte sich aus Sicht des Vereins endlich ein Transfer anbahnen. Laut Sport1 ist die AS Monaco an einem Wechsel des Belgiers interessiert.

© getty

BVB, News: Edin Terzic formuliert klaren Auftrag zum Saisonstart

Auf ein bitteres Deja-Vu zum Beginn der kommenden Bundesliga-Spielzeit hat Edin Terzic so gar keine Lust. "Wenn man an die Startphase der vergangenen Saison denkt, wie viele Punkte wir am Anfang der Saison unnötig haben liegen lassen", haderte der 40-Jährige nach dem souveränen Pflichtspielauftakt im Pokal: "Das haben wir nicht mehr kompensiert bekommen trotz einer guten Aufholjagd und ganz vielen guten Spielen im zweiten Teil der Saison."

Es habe "hinten nicht gereicht, das wieder aufzuholen, was wir am Anfang liegengelassen haben. Es ist der klare Auftrag für den Start in die neue Saison, das wir daraus lernen wollen", führte Terzic aus: "Wir wollen nicht mehr hinterherhecheln, sondern von Anfang an da sein. Wir wollen gleich zeigen, wo die Reise für uns in dieser Saison hingehen kann." In der vergangenen Spielzeit war der BVB zur Winterpause noch neun Punkte hinter den Bayern.