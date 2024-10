FC Barcelona vs. FC Bayern München, Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Barça gegen FCB im TV und Livestream?

Es ist Mittwoch, und das bedeutet in Sachen CL-Übertragung: Das Spiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München findet Ihr exklusiv in voller Länge bei DAZN - nur an Dienstagen wird nämlich eine ausgewählte Partie von Prime Video übertragen. Einschalten könnt Ihr im Pay-TV auf DAZN 1 und im Livestream über App und Website.

Für die Königsklasse benötigt Ihr allerdings ein Abo, und zwar vom Paket DAZN Unlimited. Mit 34,99 Euro monatlich (Jahresabo) bzw. 44,99 Euro im Monatsabo seid Ihr dabei.