Superstar Steph Curry kommt mit Golden State kurz vor den Playoffs immer besser in Fahrt. Dafür hat der "Chefkoch" eine recht einfache Erklärung.

Mit fünf Siegen in Folge schnuppern die Golden State Warriors (46-31) plötzlich wieder am Heimvorteil in den Playoffs. Daran war noch vor wenigen Wochen überhaupt nicht zu denken. Doch die "Dubs" kommen pünktlich zum Saisonendspurt richtig in Fahrt.