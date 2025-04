Es sieht nach Leben aus! Warum der Trend für den BVB wieder positiv ist

Beim BVB kommt sportlich mal wieder die Sonne durch. Auch, weil Can stark spielt. Chukwuemeka sollte Borussia Dortmund halten.

Warum nicht immer so - oder zumindest immer gegen Freiburg? Diese Frage könnten sich womöglich einige Anhänger von Borussia Dortmund nach dem souveränen 4:1-Auswärtserfolg bei den Breisgauern gestellt haben. Am Samstagnachmittag wurde es für den BVB beim SCF gar historisch: Nur gegen den FC Schalke 04 gelang es zuvor, in sieben Bundesligaspielen in Folge mindestens drei Tore zu schießen. Und das liegt schon 58 Jahre zurück (zwischen 1964 und 1967).