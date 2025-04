Union Berlin und der VfL Wolfsburg treffen im letzten Spiel des Wochenendes aufeinander. Wo das Spiel übertragen wird, lest Ihr hier bei SPOX.

In der letzten Partie des 28. Spieltages empfängt am heutigen Sonntag, 6. April, Union Berlin um 17.30 Uhr den VfL Wolfsburg. Die Gastgeber sind in guter Verfassung, aus den letzten drei Spielen konnte man sieben Punkte mitnehmen. Das Team von Oliver Glasner hingegen musste letzte Woche eine schmerzhafte Niederlage gegen Heidenheim hinnehmen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg heute live sehen: Welcher Sender zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream?

Für die Übertragung der Sonntagsspiele in der höchsten deutschen Spielklasse ist diese Saison DAZN zuständig. Die Begegnung findet Ihr im linearen TV bei DAZN 1, in der App und auf der Website könnt Ihr den Livestream empfangen. Los geht es eine halbe Stunde vor Spielbeginn mit den Vorberichten.

Der Streaminganbieter schickt dieses Team in die Partie:

Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Experte : Turid Knaak

: Turid Knaak Reporter: Benni Zander

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Union Berlin vs. VfL Wolfsburg

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 28

Datum: 6. April 2025

Uhrzeit: 17.30 Uhr

Ort: Stadion an der Alten Försterei, Berlin

TV & Livestream: DAZN

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg heute live: Die Tabelle vor dem 28. Spieltag