Die March Madness 2025 neigt sich dem Ende, nur noch vier Teams sind übrig. Wo Ihr die beiden Halbfinals sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Drei Spiele stehen noch bei der Basketball College-Meisterschaft 2025 aus. Im Final Four der March Madness treffen in der Nacht von Samstag, 5. April, auf Sonntag, 6. April, im Alamodome in San Antonio (Texas) die Auburn Tigers auf die Florida Gators und die Duke Blue Devils auf die Houston Cougars. Wer kann in das Championship-Game einziehen und noch viel wichtiger, wo werden die Spiele übertragen?

Die Antwort gibt es hier bei SPOX.