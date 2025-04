Der "Greek Freak" dominiert beim OT-Krimi in Miami und sichert Milwaukee den Playoff-Platz. Bei Detroit will der Ball einfach nicht durch den Ring.

Außerdem kassieren die Mavs in LA die zweite Klatsche in zwei Tagen und Anthony Edwards rettet Minnesota bei überraschend aufmüpfigen Sixers. New York ballert derweil in Atlanta die Lampen aus. Das Roundup zur NBA-Nacht.