Für die Männer wird es heute beim Riesenslalom in Sun Valley ernst. SPOX verrät Euch, wer das Ski-Alpin-Rennen live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Mittwoch, den 26. März, steht für die Männer der Riesenslalom in Sun Valley an. Der 1. Durchgang in den USA startet um 16.30 Uhr. Im Anschluss ab 19.00 Uhr geht der 2. Lauf über die Bühne.