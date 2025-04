Am heutigen Sonntagabend trifft Rot-Weiss Essen in der 3. Liga auf Hansa Rostock. SPOX liefert Euch die Informationen zur Übertragung.

Zum Abschluss des 31. Spieltags in der 3. Liga kommt es am heutigen Sonntag, den 6. April, zum Duell zwischen Rot-Weiss Essen und Hansa Rostock. Während die Hausherren dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt benötigen, muss Hansa Rostock ebenfalls punkten, um im Aufstiegsrennen nicht den Anschluss zu verlieren. Der Anstoß im Stadion an der Hafenstraße in Essen ist um 19.30 Uhr.

Rot-Weiss Essen vs. Hansa Rostock heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Sonntag im TV und Livestream?

Die Begegnung zwischen Essen und Rostock könnt Ihr nicht live im Free-TV verfolgen. MagentaSport hat die Übertragungsrechte der 3. Liga und zeigt die Partie heute exklusiv im Pay-TV.

Falls Ihr bereits MagentaTV-Kunde seid, könnt Ihr MagentaSport im Jahresabo bereits für 7,95 € monatlich abschließen. Solltet Ihr keine MagentaTV-Kunden sein kostet das Abonnement im Jahresabo 12,95 € monatlich.

Die Magenta-Übertragungen könnt Ihr außerdem bei OneFootball gegen eine einmalige Gebühr buchen.

Begegnung: Rot-Weiss Essen vs. Hansa Rostock

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 31

Datum: Sonntag, 06. April 2025

Uhrzeit: 19.30 Uhr

Ort: Stadion an der Hafenstraße (Essen)

TV & Livestream: MagentaSport, OneFootball

Rot-Weiss Essen vs. Hansa Rostock heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Sonntag im TV und Livestream? - Die Tabelle vor dem 31. Spieltag