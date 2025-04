Der FC St. Pauli empfängt heute am Millerntor-Stadion Borussia Mönchengladbach. SPOX hat für Euch alle Infos zur Übertragung.

In der ersten Begegnung am heutigen Sonntag, 6. April, treffen der FC St. Pauli und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Die Kiezkicker brauchen im Abstiegskampf dringend Punkte, aus den letzten sieben Spielen sprangen nur vier Punkte heraus. Anders sieht es bei den Gästen aus Gladbach aus. Die Mannschaft von Coach Gerardo Seoane hat die letzten beiden Partien gewonnen und sich auf Platz fünf in der Tabelle vorgearbeitet, es fehlen nur noch zwei Zähler auf einen Champions League-Platz. Der Anpfiff in Hamburg erfolgt um 15.30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

St. Pauli vs. Gladbach heute live sehen: Welcher Sender zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream?

Die Bundesliga läuft am Sonntag exklusiv bei DAZN. Im linearen TV läuft die Begegnung auf DAZN 2, der Livestream ist wie gewohnt in der App oder auf der Website abrufbar. Die Vorberichte starten um 14.45 Uhr.

Folgendes Team ist für die Übertragung zuständig:

Moderator : Frederik Harder

: Frederik Harder Kommentator : Mario Rieker

: Mario Rieker Experte: Sebastian Kneißl

St. Pauli vs. Gladbach heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: St. Pauli vs. Gladbach

St. Pauli vs. Gladbach Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 28

Datum: 6. April 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Millerntor-Stadion, Hamburg

TV & Livestream: DAZN

St. Pauli vs. Gladbach heute live: Die Tabelle vor dem 28. Spieltag