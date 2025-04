"Großartige Nationen, um den Frauenfußball zu boosten": Die Frauen-WMs 2031 und 2035 wohl in den USA und im Vereinigten Königreich

Jeweils nur eine ordentliche Bewerbung: FIFA-Boss Gianni Infantino hat en passant die Austragsländer der nächsten Frauen-WMs verkündet.

Die Fußball-Weltmeisterschaften der Frauen dürften 2031 und 2035 in den USA bzw. im Vereinigten Königreich stattfinden. Wie Gianni Infantino im Rahmen des UEFA-Kongresses in Belgrad in seinem Grußwort mitteilte, gebe es zum Ende der offiziellen Frist für Interessensbekundungen jeweils nur eine gültige Bewerbung.

Die Bewerbung für 2031 sei "von den USA potenziell gemeinsam mit anderen CONCACAF-Mitgliedern", erklärte der FIFA-Präsident. Die von 2035 komme aus Europa aus den Mutterländern des Fußballs im Vereinigten Königreich.