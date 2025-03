"Mit das Beste, was wir in drei Jahren gezeigt haben": Was dem FC Bayern München zu Europas Spitze fehlt

Olympique Lyon schlägt die Frauen des FC Bayern in der Champions League deutlich. Was fehlt dem FCB zu Europas Spitze?

Neun Titel holte Deutschland in der Champions League zwischen 2002 und 2015. Nur fünfmal ging die Trophäe in ein anderes Land. Seit 2016 aber ging die Champions League nur noch an Olympique Lyon (sechsmal) oder den FC Barcelona (dreimal).

Aller Voraussicht nach wird auch im Jahr 2025 kein deutscher Titel die Durststrecke beenden. Der VfL Wolfsburg steht nach einer 1:4-Hinspiel-Niederlage gegen den FC Barcelona vor dem Aus und der FC Bayern verlor nach einem 0:2 im Hinspiel auch in Lyon mit 1:4. Eine sehr bittere Niederlage, die zeigt, dass man nicht zur Spitze Europas zählt. Doch woran liegt es?