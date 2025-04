Am 31. Spieltag der Premier League kommt es zum Manchester Derby zwischen ManUnited und ManCity. SPOX liefert Euch die Infos zur Übertragung.

Am heutigen Sonntag, den 6. April, steht eines der heißesten Duelle des englischen Fußballs auf dem Programm: Manchester United trifft im prestigeträchtigen Stadtderby auf Manchester City. Während die Red Devils vor heimischer Kulisse ein Zeichen setzen und den Erzrivalen ärgern wollen, geht City als Favorit ins Rennen und kämpft um wichtige Punkte im Rennen um die Champions League-Plätze. Emotionen, Intensität und hochklassiger Fußball sind garantiert – das Manchester Derby verspricht einmal mehr ein echtes Spektakel zu werden! Der Anstoß im Old Trafford in Manchester erfolgt planmäßig um 17.30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Manchester United vs. City heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Derby in der Premier League im TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte für die Premier League liegen in dieser Saison bei Sky. Daher ist der Pay-TV-Sender auch heute für die Übertragung des Manchester Derbys verantwortlich.

Auf Sky Sport Premier League beginnt Sky um 17.00 Uhr mit der Vorberichterstattung. Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert die Partie für Euch.

Wer die Partie im Livestream bei Sky verfolgen möchte, benötigt entweder ein SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf den Streamingdienst WOW. Beide Optionen sind mit Kosten verbunden.

Begegnung: Manchester United vs. Manchester City

Wettbewerb: Premier League

Spieltag: 31

Datum: Sonntag, 06. April 2025

Uhrzeit: 17.30 Uhr

Ort: Old Trafford (Manchester)

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

Manchester United vs. City heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Derby in der Premier League im TV und Livestream? - Die Tabelle vor dem 31. Spieltag