Die Final Fours im Rahmen von March Madness sind vorbei, die Finals im College-Basketball stehen somit an. SPOX verrät, wer die Endspiele live zeigt.

Am heutigen Sonntag, den 6. April, steigt das erste NCAA Championship Game. Bei den Frauen treffen im March-Madness-Finale um 21.00 Uhr UConn und South Carolina aufeinander. In der Nacht von Montag auf Dienstag (8. April) steht abschließend das Endspiel der Männer zwischen Florida und Houston auf dem Programm. Das Finale der Männer beginnt am frühen Dienstagmorgen um 02.50 Uhr deutscher Zeit.

SPOX verrät Euch, wer die NCAA Championship Games live im TV und Livestream überträgt.