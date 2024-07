FC Bayern München, News und Gerüchte: "Ich habe die Fähigkeiten!" Nummer-1-Ansage von Daniel Peretz - FC Arsenal stemmt sich gegen FCB-Transfer

© imago images

FC Bayern München, News: Italien-Talent Guido Della Rovere wechselt zum FCB

Eine Talent-Verpflichtung für die Zukunft hat der FCB am Mittwochmittag schon fix gemacht: Wie der Verein vermeldete, wechselt der 17-jährige Guido Della Rovere von US Cremonese nach München. Der Italiener gab am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison sein Profi-Debüt für den Klub aus der Serie B. Cremonese verpasste kurz darauf in den Playoffs gegen Venezia den Aufstieg in die Serie A.

"Wir haben Guido über einen längeren Zeitraum beobachtet. Wir sehen ihn in seiner Altersklasse als großes Talent auf seiner Position, deswegen sind wir froh, dass wir ihn trotz vieler Interessenten für einen gemeinsamem Weg mit uns überzeugen konnten", erklärt Direktor Nachwuchsentwicklung & Campus Jochen Sauer in der Pressemeldung, "wir glauben an sein weiteres Entwicklungspotential und freuen uns, dass er bald für unsere Amateure im Bayern-Trikot auflaufen wird."