Auflösungserscheinungen beim BVB! Nuri Sahin zieht Borussia Dortmund bei Real Madrid mit seiner Umstellung den Zahn

Dem BVB könnte der nächste stürmische Herbst bevorstehen

Sportdirektor Sebastian Kehl sprang Sahin zur Seite: "Jetzt über Wechsel und taktische Inhalte zu sprechen, macht nach dem Spiel natürlich keinen Sinn. Unser Trainer stellt nicht um, wenn er dahinter nicht eine klare Idee hat. Es war eine Überlegung wert, durch eine Fünferkette etwas mehr Druck auf die Außenpositionen zu bekommen, die Seiten zu doppeln. Weil wir Eins-gegen-eins-Situationen verhindern wollten, vor allem wenn man gegen Vinícius Júnior spielt. Das war die Idee dahinter. Im Nachgang sitzt man oben und wird es womöglich anders beurteilen."

Die Frage ist, was diese Klatsche am Ende mit dem Team machen wird. Es war das dritte Auswärtspflichtspiel in Folge, das verloren ging - zweimal davon hagelte es fünf Gegentore. Dortmund durchschreitet zudem gerade das erste Tief in Sachen Verletzungen und es erscheint durchaus möglich, dass auch aus Madrid ein paar Spieler körperliche Mitbringsel nach Hause nehmen.

Nach einer 2:0-Führung gegen das übermächtige Real in einer Halbzeit mit fünf Gegentreffern bestraft zu werden, ist nicht leicht zu verarbeiten. Das ist aber dringend angesagt, schließlich wartet schon am Samstag die nächste unangenehme Auswärtsaufgabe in Augsburg - und ein paar Tage später geht es in Wolfsburg bereits um das Weiterkommen im DFB-Pokal. Schon nächste Woche könnte der dritte stürmische Herbst in Folge beim BVB Einzug erhalten.