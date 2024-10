Heftige finanzielle Forderungen! Alphonso Davies stellt offenbar zwei Bedingungen für Vertragsverlängerung beim FC Bayern

Davies: Winter-Transferfenster wäre letzte Chance für die Bayern

Bei einer ausbleibenden Verlängerung des Kontraktes wäre das kommenden Winter-Transferfenster für die Münchner die letzte Möglichkeit auf eine Ablösesumme für den Linksverteidiger. Real Madrid galt schon im Sommer als heißer Kandidat auf einen Transfer, bei den Königlichen will man aber offenbar bis zum Vertragsende warten, um sich Davies dann ablösefrei zu schnappen.

Davies wechselte 2019 für eine Ablösesumme in Höhe von 14 Millionen Euro von den Vancouver Whitecaps zum deutschen Rekordmeister. In seinen mittlerweile fünfeinhalb Jahren beim FCB absolvierte er 204 Pflichtspieleinsätze, in denen er elf Tore und 32 Assists beisteuerte.

Davies und der FC Bayern treffen am Mittwochabend in der Champions League auswärts auf den FC Barcelona. Am Wochenende geht es in der Bundesliga dann zum VfL nach Bochum.