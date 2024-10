"So langweilig und fad wie möglich": Der FC Barcelona fährt mit Hansi Flick offenbar eine spezielle "Strategie"

© getty

FC Barcelona: Hansi Flicks Mannschaft präsentiert sich top-fit

Barça führt die Primera División an, in der Champions League gelang zuletzt ein 5:0-Sieg gegen die Young Boys Bern. Wie beurteilen Sie Flicks bisherige Arbeit?

Romero: Mehr als positiv! Alles, was wir von Flick erwartet haben, haben wir in nur zwei Monaten bereits gesehen. Seine Mannschaft spielt vertikal und mutig und presst aggressiv - so wie seine erfolgreichen Bayern. Bei Barça hat er es mit einer anderen und außerordentlich jungen Mannschaft wieder geschafft. Die Spieler haben sich sehr schnell angepasst und strahlen großes Vertrauen in sein System aus. Das spricht für den Trainer und seinen Stab. Es herrschen Disziplin, Ordnung, Intensität und eine klare Offensiv-Orientierung, die im Wesentlichen die DNA von Barça ausmacht.

Anders als viele seiner Vorgänger wie Pep Guardiola, Luis Enrique oder Xavi hat Flick keinen Bezug zum Klub.

Romero: Flick hat nie für Barça gespielt und spricht weder Spanisch noch Katalanisch. Vielleicht ist genau das ein Vorteil. Er weiß nichts über das "Entorno" Barça, das aufgeregte Umfeld. Er konzentriert sich auf das Wesentliche, nämlich die Arbeit hinter den Türen. Es wirkt, als hätte er sich wie ein richtiger Deutscher gründlich auf die Herausforderung vorbereitet. Er weiß sehr genau, was er will und wie er das erreichen will. Zudem hat er sich mit einem sehr professionellen Team umgeben. Auffällig ist, dass seine Mannschaft körperlich gut trainiert ist.

Flicks Verdienst?

Romero: Flicks Bayern waren 2020 die beste Mannschaft Europas, weil sie sich während der Corona-Pause vor dem Finalturnier der Champions League mit den individuellen Trainingseinheiten von Holger Broich besser vorbereitet haben als alle anderen. Barça hat in den vergangenen Jahren, vielleicht sogar im vergangenen Jahrzehnt, die körperliche Vorbereitung der Spieler vernachlässigt. Das hat sich jetzt geändert, auch auf Betreiben von Sportdirektor Deco. Gemeinsam mit Flick kam im Sommer Athletiktrainer Julio Tous. Barça hat in der bisherigen Saison 62 Abseitsstellungen des Gegners verursacht. Das ist eine beeindruckende Statistik, zumal Osasuna auf Platz zwei dieses Rankings nur auf 26 kommt. Damit das klappt, muss man arbeiten. Sehr intensiv arbeiten.

Wer sind die Schlüsselspieler in Flicks System?

Romero: Der Schlüssel liegt eher im Kollektiv als im Einzelnen. Unabhängig davon, wer spielt, hat die Mannschaft klare Automatismen. Wenn wir über einen Spieler sprechen wollen, ist die Verbesserung von Robert Lewandowski offensichtlich. In der Schlussphase der letzten Saison war er genau wie der Rest der Mannschaft nicht gut. Weil die Flügelspieler unter Flick im Pressing die gegnerischen Innenverteidiger decken, kümmert sich Lewandowski um einen Mittelfeldspieler. So hat er weniger Verantwortung in der Verteidigung und kann sich darauf konzentrieren, bei jeder Gelegenheit in die Zielzone zu kommen.