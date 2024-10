FC Bayern München: FC Barcelona vs. FCB in der Champions League heute im Liveticker

Vor Beginn: Beide Teams sind gut in Form und grüßen nach deutlichen Siegen am Wochenende in ihren Ligen jeweils von der Tabellenspitze. In der Tabelle der Königsklasse hingegen befinden sie sich nach jeweils einem Sieg und einer Niederlage zunächst im Mittelfeld und brauchen dringend drei Zähler, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren.

Vor Beginn: Am heutigen Mittwoch, dem 23. Oktober, wird die zweite Teil des 3. Spieltags ausgetragen. Die Bayern sind ab 21:00 Uhr bei Barça im Estadio Olimpico de Montjuic zu Gast.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie FC Barcelona vs. FC Bayern München in der Champions League!