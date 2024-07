Nächstes schwarzes Jersey? Neues Auswärtstrikot des FC Bayern München geleakt

Der FC Bayern München könnte in den kommenden Saison seine Spiele in der Ferne ganz in schwarz bestreiten. In einem Leak des Portals footyheadlines ist das vermeintliche neue Auswärtstrikot des deutschen Rekordmeisters zu sehen.

Das neue Jersey präsentiert sich dabei überwiegend in schwarz samt weiß-türkisen Akzenten. Vereins- und Ausrüsterlogo haben im Kontrast dazu eine rostbraune Färbung. Offenbar ist das neue Trikot eine Hommage an die Münchner Bavaria. Die 18 Meter hohe Bronze-Statue am Rande der Theresienwiese ist eines der Wahrzeichen der Stadt und gleichzeitig auch die Schutzpatronin des Freistaates. © footyheadlines Das neue Heimtrikot hatte der FC Bayern bereits am Ende der vergangenen Spielzeit präsentiert. Bei Spielen in der Allianz Arena wird der FCB künftig in einem rotfarbenen Shirt auflaufen. In der vergangenen Spielzeit hatten die Münchner bei Heimspielen ein weiß-rotes und bei Auswärtsspielen ein schwarz-violettes Jersey getragen.

