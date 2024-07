70 Millionen Euro Ablöse für einen Teenager? FC Bayern angeblich an Désiré Doué von Stade Rennes interessiert

Doué stammt aus der Jugend von Stade Rennes. Seit seinem sechsten Lebensjahr spielt er für den Klub.

In der vergangenen Saison lieferte Doué in 42 Pflichtspielen in allen Wettbewerben für Rennes vier Tore und sechs Vorlagen.

Er gehört zum aktuellen Kader von Frankreichs U23 und nimmt mit dem Team von Trainer Thierry Henry im Juli und August an den Olympischen Spielen in Frankreichs Hauptstadt Paris teil.