"Würden es sicherlich extrem bereuen": Fans des FC Bayern starten Petition gegen Verkauf von Matthijs de Ligt

Im Dress des deutschen Rekordmeister zeigte der 24-Jährige jedoch vor allem in der vergangenen Saison gute Leistungen und spielte sich so in die Herzen vieler Fans. Zusammen mit Eric Dier bildete er in der Schlussphase ein durchweg gut funktionierendes Innenverteidigerduo, welches den FC Bayern in der Champions League bis ins Halbfinale führte.

Interesse an einem Transfer soll Manchester United aus der Premier League zeigen. Laut The Athletic ziehen die Red Devils eine Verpflichtung des Abwehrspielers "ernsthaft in Erwägung". United sehe in de Ligt einen "immer realistischeren Kandidaten", um die eigene Defensive zu verstärken. Allerdings gebe es "keine Gewissheit", dass es zu einem Transfer kommen wird, de Ligt gilt jedoch als "konkretes" Ziel für United.

De Ligt ist bei den Bayern noch bis 2027 vertraglich gebunden.